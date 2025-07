Emergenza idrica, guasto riparato, alle ventidue scatta una nuova sospensione

VALLO LAURO BAIANESE- Guasto riparato e fine dell’incubo per i residenti di dieci comuni irpini, che stasera pero’ a partire dalle 22 e fino alle 6 di domani mattina, si ritroveranno nuovamente senza acqua. In questo caso una interruzione programmata. Intanto l’epilogo della vicenda. Una nota dell’Alto Calore ha decretato la fine dell’ultima emergenza in ordine di tempo. “L’interruzione dell’energia elettrica, iniziata nella mattinata di sabato 5 luglio 2025, ha determinato la so-

spensione dell’erogazione idrica e abbassamenti della pressione nei seguenti Comuni: Quindici, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Pago del Vallo di Lauro, Quadrelle, Sirignano,Taurano. Si legge nella nota: A seguito del ripristino dell’alimentazione elettrica, è stata riattivata Ia funzionalità dell’impianto e il servizio idrico è in corso di normalizzazione.Si segnala che, alla riapertura del flusso idrico, potranno verificarsi fenomeni transitori di torbidità dell’acqua, di breve durata, che non compromettono la potabilità. In questi casi si consiglia di lasciare scorrere l’aequa per alcuni minuti prima dell’uso. Per favorire il completo recupero della risorsa idrica, nella giornata di oggi, domenica 6 luglio 2025, sono state programmate chiusure notturne dei serbatoi, dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo, lunedi 7 luglio 2025”. In mattinata anche il sindaco di Marzano di Nola Franco Addeo aveva scritto in Prefettura e avuto un colloquio con la dirigenza di Alto Calore per l’invio di autobotti. “Considerato che persiste da oltre 24 ore l’interruzione del servizio idrico e tenuto conto che le condizioni climatiche (con temperature vicino ai 40 gradi) potrebbero creare seri problemi di carattere igienico-sanitario, si chiede a codesta spettabile Prefettura di intervenire presso Alto Calore ed Enel, per le rispettive competenze, al fine di rientrare nella normalità del servizio di fornitura idrica e di valutare, nell’attesa, l’ipotesi di approvvigionamento idrico alternativo mediante autobotti”. Intanto a Lauro, per i residenti del comune del Vallo di Lauro e di Marzano di Nola e’ stata inviata un’autobotte di acqua potabile da parte dell’Alto Calore.

