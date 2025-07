Confesercenti, Marinelli: “grande successo per la Notte dei Saldi”

Grande successo per la Notte dei Saldi ad Avellino, l’evento di apertura della stagione degli sconti estivi in Irpinia, organizzato dalla Confesercenti provinciale insieme a numerosi negozi del capoluogo, che ha fatto registrare una notevole partecipazione di cittadini, consumatori, persone di tutte le età e intere famiglie che hanno riempito le strade del centro, animate dagli artisti di strada e dalle mascotte, le cui performance sono risultate molto gradite al pubblico, e i tanti negozi e locali che hanno aderito all’iniziativa.

“C’è stata una risposta davvero entusiasmante – ha affermato il presidente di Confesercenti, Giuseppe Marinelli – che esprime con chiarezza la voglia di rinascita di una intera comunità, quella avellinese, e la condivisione di tutto il territorio irpino – ma anche l’intenzione degli esercenti locali di costruire una nuova prospettiva per il settore, che dia smalto e lustro al commercio e al terziario in generale, rinverdendo una significativa tradizione del passato che le difficoltà strutturali dell’imprenditoria del Paese e del Mezzogiorno interno in particolare, aggravate dalle crisi congiunturali, hanno fortemente appannato. Siamo consapevoli che un evento, per quanto di successo, non possa determinare una trasformazione di un contesto, ma riteniamo di poterlo considerare un punto di partenza di un processo, da attivare congiuntamente alle istituzioni pubbliche e alle forze sociali, che si ponga l’obiettivo di valorizzare le specificità del territorio e rilanciare le attività, con ricadute positive per l’occupazione e l’economia. I più che soddisfacenti riscontri della Notte dei saldi non solo ci invogliano a replicare questo tipo di iniziative, tessendo un sempre più stretto rapporto con la comunità locale, ma sono la dimostrazione che “fare rete” è la vera strada per rafforzare la categoria e ammodernare il tessuto produttivo, mettendo in campo progetti mirati di promozione e riorganizzazione del settore. Non possiamo, quindi, che ringraziare gli operatori e chiunque abbia supportato l’evento, a cominciare dagli organi di informazione per la copertura mediatica e dal Comune di Avellino per il patrocinio gratuito, ma soprattutto cittadini e consumatori per la partecipazione, decretandone così la riuscita”.

“Auspichiamo che la stagione dei saldi – conclude Marinelli – prosegua nel migliore dei modi fino al 2 settembre, offrendo ai clienti l’occasione per acquisti convenienti e ai negozi di vicinato una opportunità per conseguire risultati imprenditoriali adeguati e confermare il proprio ruolo contro la desertificazione urbana e per la crescita dell’intero contesto”.