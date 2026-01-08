Continua a stalkerare la ex nonostante il processo: andrà a giudizio immediato

AVELLINO- “Parlare di violenza è necessario. Denunciare è possibile. Non siete sole: denunciate”. E’ quello che ha scritto sulla sua pagina social l’ex consigliere comunale di Avellino Gerardo Rocchetta, che da mesi vive indirettamente tutte le tensioni e le ansie che in una famiglia può generare una condotta di molestie e minacce, una vicenda di stalking. Quella che dopo la separazione dal suo ex fidanzato ha vissuto sua sorella. Nonostante un processo già in corso, infatti, il presunto stalker avrebbe continuato a pedinarla e minacciarla, persino durante i festeggiamenti per la promozione dell’Avellino Calcio in serie B e sul posto di lavoro, oltre ai messaggi sui social. Per queste condotte era scattato il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico a carico dell’imputato. La Procura ha chiesto ed ottenuto per queste condotte (avvenute tra marzo e agosto del 2025) il processo con rito immediato, che partirà davanti al giudice monocratico Pierpaolo Calabrese. La parte civile costituita in giudizio e’ rappresentata dall’avvocato Nicola D’Archi.
Redazione Irpinia
Testata giornalistica registrata al tribunale di Avellino con il n. 422 del 21.5.2014
- Redazione – Via Dell’Industria snc – Pietradefusi (AV)
- 082573384
- redazione@irpinianews.it