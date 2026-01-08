Continua a stalkerare la ex nonostante il processo: andrà a giudizio immediato

AVELLINO- “Parlare di violenza è necessario. Denunciare è possibile. Non siete sole: denunciate”. E’ quello che ha scritto sulla sua pagina social l’ex consigliere comunale di Avellino Gerardo Rocchetta, che da mesi vive indirettamente tutte le tensioni e le ansie che in una famiglia può generare una condotta di molestie e minacce, una vicenda di stalking. Quella che dopo la separazione dal suo ex fidanzato ha vissuto sua sorella. Nonostante un processo già in corso, infatti, il presunto stalker avrebbe continuato a pedinarla e minacciarla, persino durante i festeggiamenti per la promozione dell’Avellino Calcio in serie B e sul posto di lavoro, oltre ai messaggi sui social. Per queste condotte era scattato il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico a carico dell’imputato. La Procura ha chiesto ed ottenuto per queste condotte (avvenute tra marzo e agosto del 2025) il processo con rito immediato, che partirà davanti al giudice monocratico Pierpaolo Calabrese. La parte civile costituita in giudizio e’ rappresentata dall’avvocato Nicola D’Archi.