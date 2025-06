Arrestato un 70enne del Vallo di Lauro per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito dei servizi pianificati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti del Commissariato di P.S. distaccato di Lauro (AV) hanno tratto in stato di arresto in flagranza un 70enne del Vallo di Lauro trovato in possesso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish.

In particolare, a seguito di un controllo e alla successiva perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, sono stati rinvenuti un involucro con all’interno 20 bustine di cellophane contenenti cocaina, nonché 70 grammi di hashish suddiviso in singole dosi, due bilancini di precisione, un coltello e 8.020 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività di spaccio. Il tutto è stato debitamente sottoposto a sequestro.

In data odierna si è svolta l’udienza innanzi al G.I.P. del Tribunale di Avellino, il quale ha convalidato l’arresto operato ed applicato, all’indagato, la misura degli arresti domiciliari.

L’attività in questione, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino, si inserisce in un contesto investigativo diretto a recidere il radicamento del traffico di sostanze stupefacenti nel circondario irpino, anche attraverso la persecuzione della messa in vendita al dettaglio.

Le contestazioni sono allo stato provvisorie e la misura cautelare è stata disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi i mezzi di impugnazione e il destinatario della misura stessa è una persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunto innocente fino all’esito del giudizio definitivo.