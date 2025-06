Montemarano e Nusco, esplosioni ai bancomat: indagano i Carabinieri

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Montella per risalire agli autori di due esplosioni, verificatasi questa notte – con l’utilizzo di congegni esplosivi tipo “marmotta” – presso i dispositivi ATM della Banca MPS di Montemarano e di quello della BBC di Nusco.

I fatti sono accaduti, rispettivamente, intorno alle ore 04:00 e 04.30.

Ancora in fase di quantificazione l’ammontare dei bottini.

Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Montella unitamente ai colleghi del Nucleo Investigativo di Avellino, che stanno eseguendo i rilievi con il supporto degli artificieri.