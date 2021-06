Cronaca Arpaise, arrestati topi di appartamento di Avellino 17 Giugno 2021

Nella tarda serata di ieri, ad Arpaise, i carabinieri della stazione di Ceppaloni hanno tratto in arresto in flagranza di reato una coppia della provincia di Avellino, 42anni lui e 49anni lei, poichè ritenuti responsabili del reato di furto aggravato. Nel dettaglio, i militari sono intervenuti in quanto erano stato segnalati dei movimenti sospetti presso una casa, in località Covini. A seguito del tempestivo intervento del carabinieri della Stazione di Ceppaloni i due sono stati sorpresi mentre stavano rubando alcuni termosifoni. Infatti, la coppia, dopo aver forzato il cancello e la porta di ingresso sono stati sorpresi dai militari mentre caricavano la refurtiva sulla loro Fiat Panda.

Nel corso delle attività i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato anche gli attrezzi da scasso usati per forzare l’abitazione. I radiatori, dopo gli accertamenti del caso, sono stati restituiti al legittimo proprietario e i due sono stati dichiarati in arresto per furto aggravato e, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, sono stati accompagnati presso la loro abitazione, in regime di detenzione domiciliare, in attesa della celebrazione del processo con il rito direttissimo.