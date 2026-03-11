Furti, i rilievi sulle tracce di sangue al Ris: l’Arma mette in campo tutti i mezzi contro i raid

GESUALDO- Anche il lavoro del Ris, il Reparto di investigazione scientifica di eccellenza, a cui i militari dell’Arma irpina hanno fatto riferimento per individuare l’autore di un raid a Gesualdo, che si era ferito e che grazie al rilevamento delle tracce da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Mirabella Eclano e’ stato individuato e denunciato con la comparazione del DNA inviato al Ris. Uno sviluppo nelle attività legate al rilevamento di ogni traccia sul luogo dei raid, quella messa in campo dai militari del Comando Provinciale di Avellino. I Carabinieri hanno messo in campo una task force in vari territori della provincia. A partire da quelli maggiormente colpite dai furti.