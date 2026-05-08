Ariano Irpino, droga nascosta nelle parti intime: donna arrestata al colloquio in carcere

Ariano Irpino – Ha tentato di introdurre droga all’interno del carcere occultandola nelle parti intime, ma è stata scoperta e arrestata dalla Polizia Penitenziaria durante i controlli all’ingresso dell’istituto penitenziario di Ariano Irpino. L’attività, come riferito da Marcello Bosco, segretario del SAPPE, è stata condotta dal personale del reparto colloqui, coadiuvato dall’ispettore responsabile del settore. La donna, moglie di un detenuto, si era recata nella struttura per effettuare un colloquio con il coniuge detenuto quando gli agenti, nel corso delle verifiche di routine sui familiari autorizzati, hanno individuato la sostanza stupefacente occultata.

Per la donna è scattato l’arresto ai sensi dell’articolo 73 del Dpr 309/90 in materia di detenzione e introduzione di sostanze stupefacenti.

Sull’episodio è intervenuto anche Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, che ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dagli agenti in servizio.

“Bene l’impegno e la professionalità degli operatori – ha dichiarato Capece – ma è indispensabile che il Ministero fornisca più strumenti e risorse al personale del Corpo per garantire sicurezza ed efficacia nelle attività di controllo”