Montefredane, il sindaco Aquino e l’appello ai consiglieri: “Serve responsabilità per evitare il commissariamento”

In un momento di forte tensione politica e amministrativa, il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, interviene con un appello pubblico rivolto all’intero Consiglio comunale. Il primo cittadino chiede ai consiglieri e, in particolare, a Romualdo Meola, già protagonista di scelte ritenute “responsabili”, di anteporre l’interesse della comunità alle divisioni interne, per scongiurare il rischio di commissariamento dell’Ente.

Nel comunicato, Aquino richiama le possibili conseguenze di un eventuale intervento prefettizio: dallo stop ai progetti in corso alla perdita di rappresentanza democratica, fino al rallentamento dell’azione amministrativa. Da qui l’invito a ritrovare equilibrio, dialogo istituzionale e collaborazione nell’interesse dei cittadini.

“Oggi più che mai è necessario uno scatto di responsabilità da parte di tutti. Le differenze politiche sono legittime, ma devono sempre lasciare spazio al dialogo istituzionale e alla tutela dell’interesse collettivo. Montefredane ha bisogno di stabilità, serietà e collaborazione. I cittadini ci chiedono di lavorare per il bene comune e non di alimentare tensioni che rischiano di penalizzare l’intera comunità. Confido nel senso civico e nella maturità politica di ciascun consigliere comunale affinché si possa continuare a garantire governabilità, servizi e prospettive al nostro paese. Il bene di Montefredane deve venire prima di ogni altra cosa.“