Ariano, Polizia Penitenziaria sventa tentativo di introduzione di SIM in carcere

Un altro intervento riuscito della Polizia Penitenziaria ha impedito l’ingresso di materiale illecito all’interno della Casa Circondariale di Ariano Irpino. Nella giornata di ieri, gli agenti addetti al servizio colloqui hanno sventato un tentativo di introduzione di schede SIM da parte di una donna, compagna di un detenuto ristretto presso l’istituto irpino.

Il sequestro è avvenuto grazie ai capillari controlli di routine effettuati durante i colloqui. Gli agenti hanno individuato un’anomalia nel comportamento della visitatrice e, con tempestività e professionalità, hanno bloccato la donna prima che le SIM, abilmente occultate, potessero entrare nella disponibilità del detenuto. Il materiale è stato immediatamente sequestrato e la donna segnalata alle autorità competenti.

Il plauso della UILFP

La UILFP Polizia Penitenziaria ha espresso un sentito riconoscimento agli uomini e alle donne del Corpo operanti presso il carcere di Ariano Irpino per la professionalità e l’alto livello di attenzione dimostrati ancora una volta. Gli agenti del reparto colloqui, grazie all’astuzia e allo spirito di osservazione, hanno impedito che materiale illecito facesse ingresso nella struttura penitenziaria.

Il mercato illecito delle SIM

La circolazione di telefoni cellulari e schede SIM all’interno degli istituti penitenziari non costituisce solo una violazione delle norme disciplinari, ma alimenta un vero e proprio mercato illecito. Questo traffico garantisce ingenti introiti alle organizzazioni criminali e permette il mantenimento dei contatti tra i detenuti e gli ambienti esterni, compromettendo la sicurezza e il regolare svolgimento dell’attività detentiva.

La richiesta di potenziamento degli organici

La UILFP Polizia Penitenziaria rinnova pertanto l’auspicio e la richiesta alle Istituzioni e ai vertici dell’Amministrazione Penitenziaria affinché vengano adottati provvedimenti concreti ed immediati finalizzati al contrasto di tali fenomeni. Il potenziamento degli organici, sottolineano i sindacalisti, è sinonimo di sicurezza e serenità lavorativa per gli operatori e di maggiore efficacia nel contrastare il traffico illecito all’interno delle carceri.