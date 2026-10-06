Lacedonia ospita la 3^ Edizione della Giornata di Studio per le Forze di Polizia

Venerdì 9 ottobre 2026, con inizio alle ore 9.00 presso il Teatro Comunale in Rione M. Bianchi a Lacedonia, si terrà la 3^ Edizione della Giornata di Studio per le Forze di Polizia, intitolata “Formazione Omnibus”.

L’evento, promosso dal Comitato Locale “Irpinia-Sannio” dell’International Police Association (IPA) con il patrocinio del Comune di Lacedonia, costituisce un momento primario di aggiornamento professionale focalizzato su ambiente, codice della strada, polizia giudiziaria e videosorveglianza.

La dichiarazione del Presidente IPA

«La mission fondante della nostra associazione è formare gli operatori delle forze di polizia per garantire la sicurezza delle nostre comunità, perché la sicurezza è legalità», evidenzia il Dr. Michele Caponigro, Presidente del Comitato Locale IPA “Irpinia-Sannio”, chiamato a introdurre la giornata di lavori.

«Fornire un aggiornamento costante e qualificato a chi opera quotidianamente sul territorio rappresenta la precondizione indispensabile per tutelare i cittadini e garantire il rispetto delle regole».

Il programma dei lavori e le personalità presenti

La manifestazione si aprirà alle ore 9.00 con l’accreditamento dei partecipanti, seguito dai saluti istituzionali dell’Avv. Antonio Di Conza, Sindaco di Lacedonia, e dell’On. Augusta Montaruli, relatrice della proposta di legge per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia Locale. I lavori saranno moderati dal Dott. Pasquale Ricciardella, Comandante della Polizia Provinciale di Potenza.

Il programma scientifico prevede quattro approfondimenti specialistici:

– Reati contro la P.A.: L’Avv. Antonio Maria La Scala (Avvocato penalista del Foro di Bari) approfondirà le principali fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione alla luce delle recenti novità normative e giurisprudenziali.

– Tecnica Operativa e Polizia Giudiziaria: La Dott.ssa Annamaria Adinolfi (Funzionario della Polizia Locale di Cava de’ Tirreni) illustrerà le linee guida per la gestione delle persone non collaborative, le modalità d’intervento tra tutela giuridica e sicurezza, e l’istituzione del registro Modello 45-bis.

– Tutela Ambientale e Privacy: L’Avv. Gaetano Alborino (Avvocato e Funzionario della Polizia Metropolitana di Napoli) affronterà gli adempimenti comunali in materia di videosorveglianza per il contrasto agli abbandoni di rifiuti e alle discariche abusive.

Modalità di partecipazione

I lavori si concluderanno alle ore 13.30 a seguito della sessione di Question Time. La partecipazione alla giornata di studio è totalmente gratuita e a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.