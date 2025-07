Evade dai domiciliari e danneggia due portoni e due auto con una spranga

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno deferito in stato di libertà un 25enne del luogo, ritenuto responsabile dei reati di evasione e danneggiamento.

Il giovane, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, questa notte si è allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione e, giunto in piazza Francesco De Sanctis, ha danneggiato i portoni di due abitazioni e le autovetture di due persone del posto.

Intercettato dai militari dell’Arma in evidente stato di agitazione, il soggetto non ha opposto resistenza e ha consegnato spontaneamente la spranga utilizzata per il danneggiamento.

Condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi, dopo gli accertamenti è stato dimesso e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto nuovamente alla misura degli arresti domiciliari.

Sono in corso indagini anche per chiarire il movente dell’azione.