Taurano, scopre i ladri nel giardino di casa e li mette in fuga: indagano i Carabinieri

TAURANO- Arriva a casa e scopre due soggetti con volto travisato da passamontagna, pronti a colpire ma messi in fuga pero’ dal suo arrivo. E’ quello che e’ avvenuto nella serata di ieri a Taurano, pochi minuti prima delle ventuno. Nel mirino del raid, l’abitazione di Saverio Graziano vicesindaco del comune del Vallo. Proprio l’arrivo del proprietario, a cui non e’ sfuggita una manovra repentina di una vettura, che era parcheggiata a pochi metri da casa sua. E nello stesso tempo dal giardino di casa ha notato due soggetti, che hanno iniziato ad urlare e si sono dileguati. Entrambi avevano il volto coperto da un passamontagna. Un raid fallito e le indagini dei Carabinieri della Stazione di Lauro, che hanno eseguito i rilievi sul luogo del tentato furto. Molto utili potrebbero rilevarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza attive nella zona.