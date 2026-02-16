Taurano, scopre i ladri nel giardino di casa e li mette in fuga: indagano i Carabinieri

TAURANO- Arriva a casa e scopre due soggetti con volto travisato da passamontagna, pronti a colpire ma messi in fuga pero’ dal suo arrivo. E’ quello che e’ avvenuto nella serata di ieri a Taurano, pochi minuti prima delle ventuno. Nel mirino del raid, l’abitazione di Saverio Graziano vicesindaco del comune del Vallo. Proprio l’arrivo del proprietario, a cui non e’ sfuggita una manovra repentina di una vettura, che era parcheggiata a pochi metri da casa sua. E nello stesso tempo dal giardino di casa ha notato due soggetti, che hanno iniziato ad urlare e si sono dileguati. Entrambi avevano il volto coperto da un passamontagna. Un raid fallito e le indagini dei Carabinieri della Stazione di Lauro, che hanno eseguito i rilievi sul luogo del tentato furto. Molto utili potrebbero rilevarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza attive nella zona.
Redazione Irpinia
Testata giornalistica registrata al tribunale di Avellino con il n. 422 del 21.5.2014
- Redazione – Via Dell’Industria snc – Pietradefusi (AV)
- 082573384
- redazione@irpinianews.it