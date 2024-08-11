Sagra dello Gnocco, Buonfiglio: applicate le regole, la Proloco sfugge al confronto

TAURANO- “Q𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 A𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 ℎ𝑎 𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑢’ 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖 𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑙𝑜𝑐𝑜 𝑇𝑎𝑢𝑟𝑎𝑛𝑜. 𝐿𝑎 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑎 𝐴𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑎𝑑 𝑜𝑔𝑔𝑖 𝑛𝑜𝑛 ℎ𝑎 𝑚𝑎𝑖 𝑎𝑣𝑢𝑡𝑜 𝑙’𝑜𝑛𝑜𝑟𝑒 𝑒𝑑 𝑖𝑙 𝑝𝑖𝑎𝑐𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑒 “𝑖𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒”. E’ uno dei passaggi del lungo messaggio con cui il sindaco Michele Buonfiglio ha deciso di fare chiarezza sul mancato via libera alla Ventinovesima Edizione della Sagra dello Gnocco di Taurano, fornendo gli elementi del confronto e delle proposte su cui l’ente, insediatosi lo scorso 11 giugno, aveva raggiunto una sorta di intesa con le associazioni, a partire dalla Proloco. Un lungo passaggio Buonfiglio lo ha dedicato anche ad una nota dei giovani della Proloco per chiarire la sua scelta. Ma partiamo dalla prima parte della nota, i fatti per come avvenuti. Il 18 giugno l’amministrazione comunale ha incontrato tutte le associazioni e in quella sede, scrive il primo cittadino: “𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙’𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜, 𝑙’𝐴𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑎𝑣𝑎 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑙𝑜𝑐𝑜 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑙’𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎’, 𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑖 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑔𝑟𝑎, 𝑎𝑙𝑙’𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜, 𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑒’ 𝑙’𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎, 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜, 𝑖𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑢𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒.
𝐼𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑑𝑒, 𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑖 𝑓𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖, 𝑟𝑖𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑖 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖. 𝐴 𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑜𝑠𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖, 𝑙’𝐴𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑒𝑠𝑖𝑔𝑒𝑛𝑧𝑒, 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑔𝑙𝑖𝑒𝑣𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑒, 𝑐𝑜𝑛 𝑙’𝑖𝑚𝑝𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜, 𝑎 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑖𝑡𝑜, 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎’ 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑙’𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜.𝑁𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑟𝑖𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑖𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖, 𝑣𝑒𝑛𝑖𝑣𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖, 𝑖𝑙 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑎𝑟𝑒𝑏𝑏𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑙𝑖’𝑎 𝑝𝑜𝑐ℎ𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖”. Ma qualcosa non va nel senso deciso. 𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑣𝑒𝑛𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠𝑎, 𝑖𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑎𝑟𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑚𝑎 𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎𝑡𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑖𝑟𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑙’𝐴𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖, 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑙𝑜𝑐𝑜 𝑜𝑙𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑆𝐴𝐺𝑅𝐴 𝐷𝐸𝐿𝐿𝑂 𝐺𝑁𝑂𝐶𝐶𝑂, 𝑖𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎 26/06/2024 𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑃𝐸𝐶 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑣𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒, 𝑠𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑃𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑆𝑖𝑐𝑢𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑒: 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑙𝑘𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑎𝑙 04/08/2024 𝑎𝑙 05/08/2024; 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐵𝑎𝑙𝑑𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑖𝑙 06/08/2024; 𝑅𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙’𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑢𝑜𝑙𝑜 𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑜 𝑠𝑣𝑜𝑙𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 “𝑆𝑎𝑔𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑔𝑛𝑜𝑐𝑐𝑜 𝑋𝑋𝐼𝑋 𝑒𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒” 𝑑𝑎𝑙 08 𝑎𝑙 11 𝐴𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜 2024; 𝑐ℎ𝑖𝑒𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑎 𝑙’𝑎𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑙’𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑟 𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑖 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑟𝑒𝑏𝑏𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑜𝑣𝑢𝑡𝑖 𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙’𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 “𝐼𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑙𝑘𝑙𝑜𝑟𝑒”. 𝐼𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑇𝑎𝑢𝑟𝑎𝑛𝑜, 𝑝𝑒𝑟 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑙’𝐴𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑙𝑜𝑐𝑜 𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑜 𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖, ℎ𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑣𝑒𝑑𝑢𝑡𝑜 𝑎𝑑 𝑖𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑣𝑢𝑜𝑙𝑒, 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙’𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑖𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑆𝑖𝑐𝑢𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎, 𝑐ℎ𝑖𝑒𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑖 𝑃𝑖𝑎𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑆𝑖𝑐𝑢𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑒 𝑙’𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑜𝑐𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑒”. Di tutto il carteggio abbiamo dato già conto in un precedente articolo. Buonfiglio ha comunque confermato che si trattava “n𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑎𝑣𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑎 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎𝑣𝑎 𝑑𝑖 𝑖𝑑𝑜𝑛𝑒𝑒 𝑣𝑖𝑒 𝑑𝑖 𝑓𝑢𝑔𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑣𝑎𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑎 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒, 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑒𝑐𝑜 𝑛𝑜𝑛 𝑖𝑙𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜, 𝑟𝑖𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎 𝑙’𝑎𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙’𝑎𝑙𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑐ℎ’𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑎 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑒𝑐𝑜, 𝑡𝑟𝑎 𝑙’𝑎𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑖 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖. 𝐼𝑛𝑜𝑙𝑡𝑟𝑒, 𝑙’𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜, 𝑛𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑣𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑑𝑜𝑝𝑝𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒, 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑖 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑, 𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑣𝑎𝑛𝑜 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎, 𝑜𝑙𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑑 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑖”. Alle richieste di chiarimento, spiega il sindaco, la risposta della Proloco e’ stata di “𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑎𝑡𝑎, 𝑡𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎𝑛𝑑𝑜𝑙𝑎 𝑑𝑖 𝑎𝑣𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡𝑜 “𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡a’ 𝑑𝑖 𝐴𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑜”, 𝑎𝑑𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜𝑙𝑎 𝑑𝑖 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑣𝑢𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑎 “𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑟𝑒“, 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙’𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑎𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑖 𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑓𝑒𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎 𝑓𝑎𝑟 𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎. 𝑁𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑎, 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝐴𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑠𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑎𝑣𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑜 5 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑖 𝑒 𝑛𝑜𝑛 10, 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎. 𝐴 𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑜 𝑒’𝑏𝑒𝑛𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟𝑖𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑙’𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑇𝑎𝑢𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑛𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑙𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡𝑡𝑜, 𝑒𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑡𝑎𝑣𝑜𝑙𝑜 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙’𝑜𝑏𝑖𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑖 𝑝𝑖𝑢’ 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖 (𝑛𝑒𝑚𝑚𝑒𝑛𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝐴𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎 𝑒’ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒𝑟𝑒𝑏𝑏𝑒 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒)”. E ha chiarito che quelli adottati sono atti di legalità: “𝐿𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑢𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑣𝑖𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝐴𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑒̀ 𝑝𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑢𝑡𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑜𝑔𝑔𝑖 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑟𝑢𝑜𝑙𝑜 𝑖𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒𝑣𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖 𝑓𝑜𝑠𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑜 𝑙’𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜. 𝐷’𝑎𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜, 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑢𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒 𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑖 𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖 𝑣𝑖𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑛𝑡𝑒 𝑒 𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑖𝑛𝑑𝑎𝑐𝑜, 𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑎𝑓𝑓𝑖𝑛𝑖 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑙𝑜𝑐𝑜. 𝑅𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑐𝑢𝑛𝑜 𝑐ℎ𝑖𝑎𝑚𝑎 “𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑢𝑧𝑧𝑎𝑛𝑜” 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑒𝑑 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟𝑙𝑒 𝑒’ 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎’ 𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎’ 𝑛𝑜𝑛 𝑒’ 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑢𝑛𝑜 𝑆𝑙𝑜𝑔𝑎𝑛. 𝑆𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎’ 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑖 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎𝑑𝑖𝑛𝑖 𝑛𝑜𝑛 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑢𝑡𝑜 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑟𝑒 𝑖 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑖 𝐹𝑜𝑙𝑘 𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑡𝑜, 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑐𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑐ℎ𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑎𝑡𝑖”. Buonfiglio lancia un appello anche ad abbassare i toni della polemica: “𝐼𝑛𝑣𝑖𝑡𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎𝑑𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑎, 𝑠𝑖’ 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑠𝑖, 𝑑𝑖𝑎𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒, 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑢𝑡𝑒𝑟𝑒 𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒’ 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑎 𝑓𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑟𝑎, 𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑖𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑟𝑜𝑐𝑜 𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎𝑡𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑎 𝑛𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑓𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑜 𝑎𝑔𝑔𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑎𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒, 𝑐𝑜𝑚𝑒 “𝑑𝑖𝑡𝑡𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑜 𝑡𝑖𝑟𝑎𝑛𝑛𝑖”, 𝑜𝑝𝑝𝑢𝑟𝑒 ”𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖 𝑡𝑟𝑢𝑓𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖” 𝑒𝑐𝑐. 𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎 𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑣𝑣𝑒𝑙𝑒𝑛𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑖 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖, 𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎'”. Infine ai ragazzi della Proloco, ai giovani che in un documento avevano auspicato una soluzione e chiesto di poter dire la loro, il sindaco ha risposto così: “𝐶𝑎𝑟𝑖 𝑟𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖, 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑟𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑒 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎’, 𝑖𝑙 𝑣𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑒’ 𝑢𝑛 𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖. 𝑇𝑎𝑢𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 ℎ𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑟𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒, 𝑖𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑙𝑎𝑠𝑐𝑖𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑛𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜. 𝐴𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑎𝑣𝑢𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑐𝑖. 𝑉𝑒𝑑𝑒𝑟𝑣𝑖 𝑛𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑢𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑒’ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑢𝑛 𝑒𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑝𝑖𝑎𝑐𝑒𝑟𝑒, 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟 𝑑𝑖 𝑝𝑖𝑢’, 𝑒’ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑝𝑖𝑎𝑐𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎, 𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎, 𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑣𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒. 𝐼𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑖 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑟𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑢𝑡𝑖 𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑙𝑜𝑐𝑜 𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑙’𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑎𝑑 𝑢𝑛 𝑡𝑎𝑣𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑖 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖. 𝐼𝑙 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑠𝑖 𝑒’ 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎 𝐹𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑙𝑜𝑐𝑜 𝑖𝑙 15 𝑙𝑢𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜. 𝑃𝑢𝑟𝑡𝑟𝑜𝑝𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑐ℎ𝑒 “𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜” 𝑛𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑒𝑣𝑎 𝑖𝑙 𝑣𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠𝑚𝑜 𝑛𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑑 𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑣𝑜𝑙𝑜 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑖 𝑒’ 𝑚𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑑𝑢𝑡𝑜”.
Sagra dello Gnocco, Buonfiglio: applicate le regole, la Proloco sfugge al confronto
TAURANO- “Q𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 A𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 ℎ𝑎 𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑢’ 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖 𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑙𝑜𝑐𝑜 𝑇𝑎𝑢𝑟𝑎𝑛𝑜. 𝐿𝑎 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑎 𝐴𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑎𝑑 𝑜𝑔𝑔𝑖 𝑛𝑜𝑛 ℎ𝑎 𝑚𝑎𝑖 𝑎𝑣𝑢𝑡𝑜 𝑙’𝑜𝑛𝑜𝑟𝑒 𝑒𝑑 𝑖𝑙 𝑝𝑖𝑎𝑐𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑒 “𝑖𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒”. E’ uno dei passaggi del lungo messaggio con cui il sindaco Michele Buonfiglio ha deciso di fare chiarezza sul mancato via libera alla Ventinovesima Edizione della Sagra dello Gnocco di Taurano, fornendo gli elementi del confronto e delle proposte su cui l’ente, insediatosi lo scorso 11 giugno, aveva raggiunto una sorta di intesa con le associazioni, a partire dalla Proloco. Un lungo passaggio Buonfiglio lo ha dedicato anche ad una nota dei giovani della Proloco per chiarire la sua scelta. Ma partiamo dalla prima parte della nota, i fatti per come avvenuti. Il 18 giugno l’amministrazione comunale ha incontrato tutte le associazioni e in quella sede, scrive il primo cittadino: “𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙’𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜, 𝑙’𝐴𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑎𝑣𝑎 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑙𝑜𝑐𝑜 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑙’𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎’, 𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑖 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑔𝑟𝑎, 𝑎𝑙𝑙’𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜, 𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑒’ 𝑙’𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎, 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜, 𝑖𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑢𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒.