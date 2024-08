Sagra dello Gnocco, Buonfiglio: applicate le regole, la Proloco sfugge al confronto

TAURANO- “Qπ‘’π‘’π‘ π‘‘π‘Ž Aπ‘šπ‘šπ‘–π‘›π‘–π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ β„Žπ‘Ž π‘β„Žπ‘–π‘’π‘ π‘‘π‘œ 𝑝𝑖𝑒’ π‘£π‘œπ‘™π‘‘π‘’ π‘–π‘›π‘π‘œπ‘›π‘‘π‘Ÿπ‘– π‘–π‘›π‘“π‘œπ‘Ÿπ‘šπ‘Žπ‘™π‘– π‘Žπ‘™ π‘šπ‘Žπ‘ π‘ π‘–π‘šπ‘œ π‘Ÿπ‘Žπ‘π‘π‘Ÿπ‘’π‘ π‘’π‘›π‘‘π‘Žπ‘›π‘‘π‘’ π‘‘π‘’π‘™π‘™π‘Ž π‘ƒπ‘Ÿπ‘œπ‘™π‘œπ‘π‘œ π‘‡π‘Žπ‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘›π‘œ. πΏπ‘Ž π‘ π‘‘π‘’π‘ π‘ π‘Ž π΄π‘šπ‘šπ‘–π‘›π‘–π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’, π‘Žπ‘‘ π‘œπ‘”π‘”π‘– π‘›π‘œπ‘› β„Žπ‘Ž π‘šπ‘Žπ‘– π‘Žπ‘£π‘’π‘‘π‘œ π‘™β€™π‘œπ‘›π‘œπ‘Ÿπ‘’ 𝑒𝑑 𝑖𝑙 π‘π‘–π‘Žπ‘π‘’π‘Ÿπ‘’ 𝑑𝑖 π‘π‘œπ‘›π‘“π‘Ÿπ‘œπ‘›π‘‘π‘Žπ‘Ÿπ‘ π‘– π‘π‘œπ‘› π‘‘π‘Žπ‘™π‘’ β€œπ‘–π‘ π‘‘π‘–π‘‘π‘’π‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’β€. E’ uno dei passaggi del lungo messaggio con cui il sindaco Michele Buonfiglio ha deciso di fare chiarezza sul mancato via libera alla Ventinovesima Edizione della Sagra dello Gnocco di Taurano, fornendo gli elementi del confronto e delle proposte su cui l’ente, insediatosi lo scorso 11 giugno, aveva raggiunto una sorta di intesa con le associazioni, a partire dalla Proloco. Un lungo passaggio Buonfiglio lo ha dedicato anche ad una nota dei giovani della Proloco per chiarire la sua scelta. Ma partiamo dalla prima parte della nota, i fatti per come avvenuti. Il 18 giugno l’amministrazione comunale ha incontrato tutte le associazioni e in quella sede, scrive il primo cittadino: “π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘›π‘‘π‘’ π‘™β€™π‘–π‘›π‘π‘œπ‘›π‘‘π‘Ÿπ‘œ, π‘™β€™π΄π‘šπ‘šπ‘–π‘›π‘–π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ πΆπ‘œπ‘šπ‘’π‘›π‘Žπ‘™π‘’ π‘–π‘›π‘£π‘–π‘‘π‘Žπ‘£π‘Ž π‘™π‘Ž π‘ƒπ‘Ÿπ‘œπ‘™π‘œπ‘π‘œ π‘Ž π‘£π‘Žπ‘™π‘’π‘‘π‘Žπ‘Ÿπ‘’ π‘™β€™π‘–π‘π‘œπ‘‘π‘’π‘ π‘– π‘‘π‘’π‘™π‘™π‘œ π‘ π‘π‘œπ‘ π‘‘π‘Žπ‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘œ 𝑑𝑖 𝑑𝑒𝑑𝑑𝑒 𝑙𝑒 π‘Žπ‘‘π‘‘π‘–π‘£π‘–π‘‘π‘Ž’, π‘‘π‘Ÿπ‘Ž 𝑐𝑒𝑖 π‘™π‘Ž π‘ π‘Žπ‘”π‘Ÿπ‘Ž, π‘Žπ‘™π‘™β€™π‘–π‘›π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘›π‘œ 𝑑𝑒𝑙 π‘π‘’π‘›π‘‘π‘Ÿπ‘œ π‘ π‘‘π‘œπ‘Ÿπ‘–π‘π‘œ, π‘‘π‘Žπ‘™ π‘šπ‘œπ‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘œ π‘β„Žπ‘’ 𝑒’ π‘™β€™π‘Žπ‘ π‘ π‘œπ‘π‘–π‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ π‘π‘Ÿπ‘–π‘›π‘π‘–π‘π‘Žπ‘™π‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘’ π‘‘π‘’π‘‘π‘–π‘‘π‘Ž π‘Žπ‘™π‘™π‘Ž π‘π‘Ÿπ‘œπ‘šπ‘œπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘–π‘ π‘‘π‘–π‘π‘Ž, π‘ π‘œπ‘π‘–π‘Žπ‘™π‘’ 𝑒 π‘π‘’π‘™π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘™π‘’ 𝑑𝑒𝑙 π‘›π‘œπ‘ π‘‘π‘Ÿπ‘œ π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘Ÿπ‘–π‘‘π‘œπ‘Ÿπ‘–π‘œ, 𝑖𝑛 π‘™π‘–π‘›π‘’π‘Ž π‘‘π‘’π‘›π‘žπ‘’π‘’ π‘π‘œπ‘› 𝑙𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑒 π‘π‘Ÿπ‘œπ‘”π‘Ÿπ‘Žπ‘šπ‘šπ‘Žπ‘‘π‘–π‘β„Žπ‘’ π‘‘π‘’π‘™π‘™π‘Ž π‘ π‘‘π‘’π‘ π‘ π‘Ž π‘Žπ‘šπ‘šπ‘–π‘›π‘–π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’.

𝐼𝑛 π‘žπ‘’π‘’π‘™π‘™π‘Ž 𝑠𝑒𝑑𝑒, π‘‘π‘Žπ‘™π‘’ π‘–π‘π‘œπ‘‘π‘’π‘ π‘– 𝑓𝑒 π‘π‘Ÿπ‘œπ‘›π‘‘π‘Žπ‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘’ π‘ π‘π‘Žπ‘Ÿπ‘‘π‘Žπ‘‘π‘Ž π‘‘π‘Žπ‘– π‘Ÿπ‘Žπ‘π‘π‘Ÿπ‘’π‘ π‘’π‘›π‘‘π‘Žπ‘‘π‘– π‘π‘Ÿπ‘’π‘ π‘’π‘›π‘‘π‘–, π‘Ÿπ‘–π‘šπ‘Žπ‘›π‘‘π‘Žπ‘›π‘‘π‘œ π‘™π‘Ž π‘šπ‘œπ‘‘π‘–π‘£π‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ π‘‘π‘’π‘π‘›π‘–π‘π‘Ž π‘Ž π‘’π‘›π‘Ž π‘šπ‘Žπ‘›π‘π‘Žπ‘›π‘§π‘Ž 𝑑𝑖 π‘‘π‘’π‘šπ‘π‘– 𝑑𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑒 π‘œπ‘Ÿπ‘”π‘Žπ‘›π‘–π‘§π‘§π‘Žπ‘‘π‘–π‘£π‘–. 𝐴 π‘‘π‘Žπ‘™π‘– π‘œπ‘ π‘ π‘’π‘Ÿπ‘£π‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘–, π‘™β€™π΄π‘šπ‘šπ‘–π‘›π‘–π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ πΆπ‘œπ‘šπ‘’π‘›π‘Žπ‘™π‘’ π‘£π‘Žπ‘™π‘’π‘‘π‘Žπ‘‘π‘’ π‘π‘œπ‘ π‘–π‘‘π‘–π‘£π‘Žπ‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘’ 𝑑𝑒𝑑𝑑𝑒 𝑙𝑒 𝑒𝑠𝑖𝑔𝑒𝑛𝑧𝑒, π‘Žπ‘π‘π‘œπ‘”π‘™π‘–π‘’π‘£π‘Ž π‘π‘Ÿπ‘œπ‘›π‘‘π‘Žπ‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘’ 𝑙𝑒 π‘Ÿπ‘–π‘β„Žπ‘–π‘’π‘ π‘‘π‘’ π‘“π‘Žπ‘‘π‘‘π‘’, π‘π‘œπ‘› π‘™β€™π‘–π‘šπ‘π‘’π‘”π‘›π‘œ π‘π‘Ÿπ‘’π‘ π‘œ 𝑑𝑖 π‘π‘œπ‘šπ‘’π‘›π‘’ π‘Žπ‘π‘π‘œπ‘Ÿπ‘‘π‘œ, π‘Ž π‘™π‘Žπ‘£π‘œπ‘Ÿπ‘Žπ‘Ÿπ‘’ 𝑓𝑖𝑛 π‘‘π‘Ž π‘ π‘’π‘π‘–π‘‘π‘œ, π‘π‘’π‘Ÿ π‘ π‘π‘œπ‘ π‘‘π‘Žπ‘Ÿπ‘’ π‘‘π‘Žπ‘™π‘– π‘Žπ‘‘π‘‘π‘–π‘£π‘–π‘‘π‘Ž’ π‘“π‘’π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘’ π‘Žπ‘™π‘™β€™π‘–π‘›π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘›π‘œ 𝑑𝑒𝑙 π‘π‘’π‘›π‘‘π‘Ÿπ‘œ π‘ π‘‘π‘œπ‘Ÿπ‘–π‘π‘œ.π‘π‘’π‘™π‘™π‘Ž π‘ π‘‘π‘’π‘ π‘ π‘Ž π‘Ÿπ‘–π‘’π‘›π‘–π‘œπ‘›π‘’, 𝑖𝑛 π‘™π‘–π‘›π‘’π‘Ž π‘π‘œπ‘› 𝑑𝑒𝑑𝑑𝑒 𝑙𝑒 π‘Žπ‘ π‘ π‘œπ‘π‘–π‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘– π‘π‘Ÿπ‘’π‘ π‘’π‘›π‘‘π‘–, π‘£π‘’π‘›π‘–π‘£π‘Ž π‘ π‘‘π‘Žπ‘π‘–π‘™π‘–π‘‘π‘œ 𝑑𝑖 π‘π‘œπ‘›π‘π‘œπ‘Ÿπ‘‘π‘Žπ‘Ÿπ‘’ 𝑒𝑛 π‘’π‘›π‘–π‘π‘œ π‘‘π‘Žπ‘π‘’π‘™π‘™π‘œπ‘›π‘’ 𝑑𝑖 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑑𝑖𝑣𝑖, 𝑖𝑙 π‘žπ‘’π‘Žπ‘™π‘’ π‘ π‘Žπ‘Ÿπ‘’π‘π‘π‘’ π‘ π‘‘π‘Žπ‘‘π‘œ π‘“π‘œπ‘Ÿπ‘šπ‘Žπ‘™π‘–π‘§π‘§π‘Žπ‘‘π‘œ π‘‘π‘Ž 𝑙𝑖’π‘Ž π‘π‘œπ‘β„Žπ‘– π‘”π‘–π‘œπ‘Ÿπ‘›π‘–”. Ma qualcosa non va nel senso deciso. π‘†π‘’π‘π‘π‘’π‘ π‘ π‘–π‘£π‘Žπ‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘’, π‘£π‘’π‘›π‘’π‘›π‘‘π‘œ π‘šπ‘’π‘›π‘œ π‘žπ‘’π‘’π‘ π‘‘π‘Ž π‘–π‘›π‘‘π‘’π‘ π‘Ž, 𝑖𝑛 π‘šπ‘œπ‘‘π‘œ 𝑑𝑒𝑙 π‘‘π‘’π‘‘π‘‘π‘œ π‘Žπ‘Ÿπ‘π‘–π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘Ÿπ‘–π‘œ π‘šπ‘Ž π‘ π‘œπ‘π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘‘π‘’π‘‘π‘‘π‘œ π‘–π‘Ÿπ‘Ÿπ‘–π‘£π‘’π‘Ÿπ‘’π‘›π‘‘π‘’, 𝑖𝑛 π‘π‘œπ‘›π‘ π‘–π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ 𝑑𝑒𝑖 π‘π‘Ÿπ‘’π‘π‘’π‘‘π‘’π‘›π‘‘π‘– π‘Žπ‘π‘π‘œπ‘Ÿπ‘‘π‘– π‘π‘Ÿπ‘’π‘ π‘– π‘π‘œπ‘› π‘™β€™π΄π‘šπ‘šπ‘–π‘›π‘–π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ πΆπ‘œπ‘šπ‘’π‘›π‘Žπ‘™π‘’ 𝑒 𝑙𝑒 π‘Žπ‘™π‘‘π‘Ÿπ‘’ π‘Žπ‘ π‘ π‘œπ‘π‘–π‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘–, π‘™π‘Ž π‘ƒπ‘Ÿπ‘œπ‘™π‘œπ‘π‘œ π‘œπ‘™π‘‘π‘Ÿπ‘’ π‘Ž π‘π‘’π‘π‘π‘™π‘–π‘π‘Žπ‘Ÿπ‘’ 𝑙𝑒 π‘‘π‘Žπ‘‘π‘’ 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖 𝑆𝐴𝐺𝑠𝐴 𝐷𝐸𝐿𝐿𝑂 𝐺𝑁𝑂𝐢𝐢𝑂, 𝑖𝑛 π‘‘π‘Žπ‘‘π‘Ž 26/06/2024 π‘Ž π‘šπ‘’π‘§π‘§π‘œ 𝑃𝐸𝐢 π‘“π‘Žπ‘π‘’π‘£π‘Ž π‘π‘’π‘Ÿπ‘£π‘’π‘›π‘–π‘Ÿπ‘’ π‘ π‘–π‘Ž π‘Žπ‘™ πΆπ‘œπ‘šπ‘’π‘›π‘’, π‘ π‘–π‘Ž π‘Žπ‘™ πΆπ‘œπ‘šπ‘šπ‘–π‘ π‘ π‘Žπ‘Ÿπ‘–π‘Žπ‘‘π‘œ 𝑑𝑖 π‘ƒπ‘’π‘π‘π‘™π‘–π‘π‘Ž π‘†π‘–π‘π‘’π‘Ÿπ‘’π‘§π‘§π‘Ž πΏπ‘œπ‘π‘Žπ‘™π‘’ 𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑒𝑒𝑛𝑑𝑖 π‘Ÿπ‘–π‘β„Žπ‘–π‘’π‘ π‘‘π‘’: πΌπ‘›π‘π‘œπ‘›π‘‘π‘Ÿπ‘– π‘–π‘›π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘›π‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘Žπ‘™π‘– 𝑑𝑒𝑙 π‘“π‘œπ‘™π‘˜π‘™π‘œπ‘Ÿπ‘’ π‘‘π‘Žπ‘™ 04/08/2024 π‘Žπ‘™ 05/08/2024; πΈπ‘£π‘’π‘›π‘‘π‘œ π΅π‘Žπ‘™π‘‘π‘œπ‘Ÿπ‘–π‘Ž 𝑖𝑙 06/08/2024; π‘ π‘–π‘β„Žπ‘–π‘’π‘ π‘‘π‘Ž π‘π‘œπ‘›π‘π‘’π‘ π‘ π‘–π‘œπ‘›π‘’ π‘π‘’π‘Ÿ π‘™β€™π‘œπ‘π‘π‘’π‘π‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ 𝑑𝑖 π‘ π‘’π‘œπ‘™π‘œ π‘π‘’π‘π‘π‘™π‘–π‘π‘œ π‘π‘’π‘Ÿ π‘™π‘œ π‘ π‘£π‘œπ‘™π‘”π‘–π‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘œ π‘‘π‘’π‘™π‘™β€™π‘’π‘£π‘’π‘›π‘‘π‘œ β€œπ‘†π‘Žπ‘”π‘Ÿπ‘Ž π‘‘π‘’π‘™π‘™π‘œ π‘”π‘›π‘œπ‘π‘π‘œ 𝑋𝑋𝐼𝑋 π‘’π‘‘π‘–π‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’β€ π‘‘π‘Žπ‘™ 08 π‘Žπ‘™ 11 π΄π‘”π‘œπ‘ π‘‘π‘œ 2024; π‘β„Žπ‘–π‘’π‘‘π‘’π‘›π‘‘π‘œ π‘‘π‘Ÿπ‘Ž π‘™β€™π‘Žπ‘™π‘‘π‘Ÿπ‘œ π‘™β€™π‘’π‘‘π‘–π‘™π‘–π‘§π‘§π‘œ π‘‘π‘’π‘™π‘™β€™π‘’π‘‘π‘–π‘“π‘–π‘π‘–π‘œ π‘ π‘π‘œπ‘™π‘Žπ‘ π‘‘π‘–π‘π‘œ π‘π‘’π‘Ÿ π‘π‘œπ‘‘π‘’π‘Ÿ π‘œπ‘ π‘π‘–π‘‘π‘Žπ‘Ÿπ‘’ 𝑖 π‘”π‘Ÿπ‘’π‘π‘π‘– π‘β„Žπ‘’ 𝑠𝑖 π‘ π‘Žπ‘Ÿπ‘’π‘π‘π‘’π‘Ÿπ‘œ π‘‘π‘œπ‘£π‘’π‘‘π‘– π‘’π‘ π‘–π‘π‘–π‘Ÿπ‘’ π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘›π‘‘π‘’ π‘™β€™π‘’π‘£π‘’π‘›π‘‘π‘œ β€œπΌπ‘›π‘π‘œπ‘›π‘‘π‘Ÿπ‘– π‘–π‘›π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘›π‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘Žπ‘™π‘– 𝑑𝑒𝑙 π‘“π‘œπ‘™π‘˜π‘™π‘œπ‘Ÿπ‘’β€. 𝐼𝑙 π‘π‘œπ‘šπ‘’π‘›π‘’ 𝑑𝑖 π‘‡π‘Žπ‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘›π‘œ, π‘π‘’π‘Ÿ π‘žπ‘’π‘Žπ‘›π‘‘π‘œ π‘™β€™π΄π‘ π‘ π‘œπ‘π‘–π‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ π‘ƒπ‘Ÿπ‘œπ‘™π‘œπ‘π‘œ π‘Žπ‘£π‘’π‘ π‘ π‘’ π‘‘π‘–π‘ π‘Žπ‘‘π‘‘π‘’π‘ π‘œ 𝑔𝑙𝑖 π‘Žπ‘π‘π‘œπ‘Ÿπ‘‘π‘– π‘π‘Ÿπ‘’π‘ π‘–, β„Žπ‘Ž π‘π‘Ÿπ‘œπ‘£π‘£π‘’π‘‘π‘’π‘‘π‘œ π‘Žπ‘‘ π‘–π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘’π‘–π‘Ÿπ‘’ π‘™π‘Ž π‘šπ‘’π‘›π‘§π‘–π‘œπ‘›π‘Žπ‘‘π‘Ž π‘Ÿπ‘–π‘β„Žπ‘–π‘’π‘ π‘‘π‘Ž π‘π‘œπ‘šπ‘’ π‘›π‘œπ‘Ÿπ‘šπ‘Ž π‘£π‘’π‘œπ‘™π‘’, π‘Žπ‘›π‘β„Žπ‘’ 𝑖𝑛 π‘π‘œπ‘›π‘ π‘–π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ 𝑑𝑒𝑙 π‘“π‘Žπ‘‘π‘‘π‘œ π‘β„Žπ‘’ π‘£π‘’π‘›π‘–π‘£π‘Ž π‘π‘œπ‘–π‘›π‘£π‘œπ‘™π‘‘π‘œ π‘Žπ‘™π‘™β€™π‘–π‘›π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘›π‘œ 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 π‘π‘œπ‘šπ‘’π‘›π‘–π‘π‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘– 𝑖𝑙 π‘π‘œπ‘šπ‘šπ‘–π‘ π‘ π‘Žπ‘Ÿπ‘–π‘Žπ‘‘π‘œ 𝑑𝑖 π‘π‘’π‘π‘π‘™π‘–π‘π‘Ž π‘†π‘–π‘π‘’π‘Ÿπ‘’π‘§π‘§π‘Ž, π‘β„Žπ‘–π‘’π‘‘π‘’π‘›π‘‘π‘œ π‘™π‘Ž π‘‘π‘œπ‘π‘’π‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ π‘–π‘›π‘’π‘Ÿπ‘’π‘›π‘‘π‘’ π‘Žπ‘– π‘ƒπ‘–π‘Žπ‘›π‘– 𝑑𝑖 π‘†π‘–π‘π‘’π‘Ÿπ‘’π‘§π‘§π‘Ž 𝑒 π‘™β€™π‘’π‘£π‘’π‘›π‘‘π‘’π‘Žπ‘™π‘’ π‘Ÿπ‘–π‘β„Žπ‘–π‘’π‘ π‘‘π‘Ž 𝑑𝑖 π‘π‘Žπ‘‘π‘Ÿπ‘œπ‘π‘–π‘›π‘–π‘œ π‘π‘œπ‘šπ‘’π‘›π‘Žπ‘™π‘’”. Di tutto il carteggio abbiamo dato giΓ conto in un precedente articolo. Buonfiglio ha comunque confermato che si trattava “nπ‘’π‘™π‘™π‘œ π‘ π‘π‘’π‘π‘–π‘“π‘–π‘π‘œ π‘™π‘Ž π‘žπ‘’π‘Žπ‘›π‘‘π‘–π‘‘π‘ŽΜ€ 𝑑𝑖 π‘Žπ‘£π‘£π‘’π‘›π‘‘π‘œπ‘Ÿπ‘– π‘‘π‘Ž π‘™π‘œπ‘Ÿπ‘œ π‘‘π‘–π‘β„Žπ‘–π‘Žπ‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘– π‘›π‘’π‘π‘’π‘ π‘ π‘–π‘‘π‘Žπ‘£π‘Ž 𝑑𝑖 π‘–π‘‘π‘œπ‘›π‘’π‘’ 𝑣𝑖𝑒 𝑑𝑖 π‘“π‘’π‘”π‘Ž π‘β„Žπ‘’ π‘›π‘œπ‘› π‘π‘œπ‘‘π‘’π‘£π‘Žπ‘›π‘œ π‘’π‘ π‘ π‘’π‘Ÿπ‘’ π‘žπ‘’π‘’π‘™π‘™π‘’ π‘‘π‘Ž π‘™π‘œπ‘Ÿπ‘œ π‘–π‘›π‘‘π‘–π‘π‘Žπ‘‘π‘’, 𝑖𝑛 π‘žπ‘’π‘Žπ‘›π‘‘π‘œ π‘’π‘›π‘Ž π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘‘π‘Žπ‘ π‘– 𝑑𝑖 π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘Ž π‘ π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘Ž π‘π‘œπ‘› π‘“π‘œπ‘›π‘‘π‘œ π‘π‘–π‘’π‘π‘œ π‘›π‘œπ‘› π‘–π‘™π‘™π‘’π‘šπ‘–π‘›π‘Žπ‘‘π‘œ, π‘Ÿπ‘–π‘π‘Žπ‘‘π‘’π‘›π‘‘π‘’ π‘‘π‘Ÿπ‘Ž π‘™β€™π‘Žπ‘™π‘‘π‘Ÿπ‘œ 𝑖𝑛 π‘Žπ‘™π‘‘π‘Ÿπ‘œ π‘π‘œπ‘šπ‘’π‘›π‘’ π‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘Ÿπ‘’ π‘™β€™π‘Žπ‘™π‘‘π‘Ÿπ‘Ž π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘‘π‘Žπ‘ π‘– 𝑑𝑖 π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘Ž π‘π‘Ÿπ‘–π‘£π‘Žπ‘‘π‘Ž π‘Žπ‘›π‘β„Žβ€™π‘’π‘ π‘ π‘Ž π‘Ž π‘“π‘œπ‘›π‘‘π‘œ π‘π‘–π‘’π‘π‘œ, π‘‘π‘Ÿπ‘Ž π‘™β€™π‘Žπ‘™π‘‘π‘Ÿπ‘œ π‘π‘Ÿπ‘–π‘£π‘Ž 𝑑𝑖 π‘Žπ‘’π‘‘π‘œπ‘Ÿπ‘–π‘§π‘§π‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ π‘‘π‘Ž π‘π‘Žπ‘Ÿπ‘‘π‘’ 𝑑𝑒𝑖 π‘π‘Ÿπ‘œπ‘π‘Ÿπ‘–π‘’π‘‘π‘Žπ‘Ÿπ‘–. πΌπ‘›π‘œπ‘™π‘‘π‘Ÿπ‘’, π‘™β€™π‘’π‘›π‘–π‘π‘Ž π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘Ž 𝑑𝑖 π‘Žπ‘π‘π‘’π‘ π‘ π‘œ, π‘›π‘œπ‘› π‘π‘œπ‘‘π‘’π‘£π‘Ž π‘”π‘Žπ‘Ÿπ‘Žπ‘›π‘‘π‘–π‘Ÿπ‘’ 𝑖𝑙 π‘‘π‘œπ‘π‘π‘–π‘œ π‘‘π‘’π‘“π‘™π‘’π‘ π‘ π‘œ 𝑑𝑖 π‘π‘’π‘Ÿπ‘ π‘œπ‘›π‘’, 𝑖𝑛 π‘žπ‘’π‘Žπ‘›π‘‘π‘œ π‘ π‘’π‘™π‘™π‘Ž π‘ π‘‘π‘’π‘ π‘ π‘Ž π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘›π‘œ π‘ π‘‘π‘Žπ‘‘π‘– π‘π‘Ÿπ‘’π‘£π‘–π‘ π‘‘π‘– π‘™π‘Ž π‘π‘œπ‘™π‘™π‘œπ‘π‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ 𝑑𝑖 π‘ π‘‘π‘Žπ‘›π‘‘, 𝑖 π‘žπ‘’π‘Žπ‘™π‘– π‘Ÿπ‘’π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘–π‘›π‘”π‘’π‘£π‘Žπ‘›π‘œ π‘™π‘Ž π‘π‘Žπ‘Ÿπ‘Ÿπ‘’π‘”π‘”π‘–π‘Žπ‘‘π‘Ž, π‘œπ‘™π‘‘π‘Ÿπ‘’ π‘Žπ‘‘ π‘Žπ‘™π‘‘π‘Ÿπ‘– π‘π‘Ÿπ‘œπ‘π‘™π‘’π‘šπ‘– π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘’π‘‘π‘‘π‘Žπ‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘’ 𝑑𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑖”. Alle richieste di chiarimento, spiega il sindaco, la risposta della Proloco e’ stata di “π‘Žπ‘‘π‘‘π‘Žπ‘π‘π‘Žπ‘Ÿπ‘’ π‘žπ‘’π‘’π‘ π‘‘π‘Ž π‘Žπ‘šπ‘šπ‘–π‘›π‘–π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ 𝑖𝑛 π‘šπ‘Žπ‘›π‘–π‘’π‘Ÿπ‘Ž π‘£π‘’π‘’π‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘’ 𝑒 π‘–π‘›π‘Žπ‘π‘π‘Ÿπ‘œπ‘π‘Ÿπ‘–π‘Žπ‘‘π‘Ž, π‘‘π‘Žπ‘π‘π‘–π‘Žπ‘›π‘‘π‘œπ‘™π‘Ž 𝑑𝑖 π‘Žπ‘£π‘’π‘Ÿ π‘™π‘–π‘šπ‘–π‘‘π‘Žπ‘‘π‘œ β€œπ‘™π‘Ž π‘™π‘–π‘π‘’π‘Ÿπ‘‘a’ 𝑑𝑖 π΄π‘ π‘ π‘œπ‘π‘–π‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ 𝑒 𝑑𝑖 π‘šπ‘Žπ‘›π‘–π‘“π‘’π‘ π‘‘π‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ 𝑑𝑖 π‘π‘’π‘›π‘ π‘–π‘’π‘Ÿπ‘œβ€, π‘Žπ‘‘π‘‘π‘–π‘‘π‘Žπ‘›π‘‘π‘œπ‘™π‘Ž 𝑑𝑖 π‘Žπ‘£π‘’π‘Ÿπ‘’ π‘Žπ‘£π‘’π‘‘π‘œ π‘’π‘›π‘Ž β€œπ‘”π‘’π‘ π‘‘π‘–π‘œπ‘›π‘’ π‘‘π‘–π‘ π‘π‘œπ‘‘π‘–π‘π‘Ž 𝑑𝑒𝑙 π‘π‘œπ‘‘π‘’π‘Ÿπ‘’β€œ, π‘Ÿπ‘–π‘β„Žπ‘–π‘’π‘‘π‘’π‘›π‘‘π‘œ π‘™β€™π‘Žπ‘π‘π‘’π‘ π‘ π‘œ π‘Žπ‘”π‘™π‘– π‘Žπ‘‘π‘‘π‘– 𝑒 π‘–π‘›π‘£π‘–π‘‘π‘Žπ‘›π‘‘π‘œ π‘™π‘Ž π‘ƒπ‘Ÿπ‘’π‘“π‘’π‘‘π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘Ž π‘Ž π‘“π‘Žπ‘Ÿ π‘β„Žπ‘–π‘Žπ‘Ÿπ‘’π‘§π‘§π‘Ž. π‘π‘’π‘™π‘™π‘Ž π‘ π‘‘π‘’π‘ π‘ π‘Ž, π‘žπ‘’π‘’π‘ π‘‘π‘Ž π΄π‘šπ‘šπ‘–π‘›π‘–π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ π‘£π‘’π‘›π‘–π‘£π‘Ž π‘Žπ‘π‘π‘’π‘ π‘Žπ‘‘π‘Ž 𝑑𝑖 π‘Žπ‘£π‘’π‘Ÿ π‘π‘œπ‘›π‘π‘’π‘ π‘ π‘œ π‘ π‘œπ‘™π‘œ 5 π‘”π‘–π‘œπ‘Ÿπ‘›π‘– π‘π‘’π‘Ÿ π‘π‘œπ‘‘π‘’π‘Ÿ π‘–π‘›π‘‘π‘’π‘”π‘Ÿπ‘Žπ‘Ÿπ‘’ 𝑔𝑙𝑖 π‘Žπ‘‘π‘‘π‘– 𝑒 π‘›π‘œπ‘› 10, π‘π‘œπ‘šπ‘’ π‘π‘Ÿπ‘’π‘£π‘–π‘ π‘‘π‘– π‘‘π‘Žπ‘™π‘™π‘Ž π‘›π‘œπ‘Ÿπ‘šπ‘Ž. 𝐴 π‘‘π‘Žπ‘™ π‘Ÿπ‘–π‘”π‘’π‘Žπ‘Ÿπ‘‘π‘œ 𝑒’𝑏𝑒𝑛𝑒 π‘β„Žπ‘–π‘Žπ‘Ÿπ‘–π‘Ÿπ‘’ π‘β„Žπ‘’ π‘™β€™π‘–π‘›π‘‘π‘’π‘›π‘‘π‘œ π‘‘π‘Ž π‘π‘Žπ‘Ÿπ‘‘π‘’ 𝑑𝑒𝑙 πΆπ‘œπ‘šπ‘’π‘›π‘’ 𝑑𝑖 π‘‡π‘Žπ‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘›π‘œ 𝑛𝑒𝑙 π‘π‘œπ‘›π‘π‘’π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘’ 𝑒𝑛 π‘™π‘Žπ‘ π‘ π‘œ 𝑑𝑖 π‘‘π‘’π‘šπ‘π‘œ π‘Ÿπ‘–π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘’π‘‘π‘‘π‘œ, π‘’π‘Ÿπ‘Ž π‘“π‘–π‘›π‘Žπ‘™π‘–π‘§π‘§π‘Žπ‘‘π‘œ π‘π‘Ÿπ‘’π‘‘π‘‘π‘Žπ‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘’ π‘Žπ‘™π‘™π‘Ž π‘π‘œπ‘›π‘π‘’π‘Ÿπ‘‘π‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ 𝑑𝑖 𝑒𝑛 π‘‘π‘Žπ‘£π‘œπ‘™π‘œ π‘‘π‘’π‘π‘›π‘–π‘π‘œ π‘π‘œπ‘› π‘™β€™π‘œπ‘π‘–π‘’π‘‘π‘‘π‘–π‘£π‘œ 𝑑𝑖 π‘π‘œπ‘Ÿπ‘Ÿπ‘’ 𝑖𝑛 π‘’π‘ π‘ π‘’π‘Ÿπ‘’ π‘’π‘›π‘Ž π‘Ÿπ‘–π‘ π‘œπ‘™π‘’π‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ 𝑠𝑒𝑙𝑙𝑒 π‘π‘Ÿπ‘œπ‘π‘™π‘’π‘šπ‘Žπ‘‘π‘–π‘β„Žπ‘’ 𝑖𝑛 π‘‘π‘’π‘šπ‘π‘– 𝑝𝑖𝑒’ π‘π‘’π‘™π‘’π‘Ÿπ‘– π‘π‘œπ‘ π‘ π‘–π‘π‘–π‘™π‘– (π‘›π‘’π‘šπ‘šπ‘’π‘›π‘œ π‘žπ‘’π‘’π‘ π‘‘π‘Ž π‘Žπ‘π‘’π‘Ÿπ‘‘π‘’π‘Ÿπ‘Ž π‘‘π‘Ž π‘π‘Žπ‘Ÿπ‘‘π‘’ π‘‘π‘’π‘™π‘™β€™π΄π‘šπ‘šπ‘–π‘›π‘–π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ π‘Ž π‘‘π‘Ÿπ‘œπ‘£π‘Žπ‘Ÿπ‘’ π‘’π‘›π‘Ž π‘ π‘œπ‘™π‘’π‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ π‘Žπ‘™ π‘π‘Ÿπ‘œπ‘π‘™π‘’π‘šπ‘Ž 𝑒’ π‘ π‘‘π‘Žπ‘‘π‘Ž π‘π‘œπ‘™π‘‘π‘Ž π‘šπ‘Ž π‘ π‘’π‘šπ‘π‘Ÿπ‘’π‘Ÿπ‘’π‘π‘π‘’ π‘’π‘ π‘ π‘’π‘Ÿπ‘’ π‘‘π‘–π‘£π‘’π‘›π‘‘π‘Žπ‘‘π‘Ž π‘Žπ‘›π‘π‘œπ‘Ÿπ‘Ž π‘’π‘›π‘Ž π‘£π‘œπ‘™π‘‘π‘Ž π‘’π‘™π‘’π‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘œ 𝑑𝑖 π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘’π‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘Žπ‘™π‘–π‘§π‘§π‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’)”. E ha chiarito che quelli adottati sono atti di legalitΓ : “πΏπ‘Ž π‘Ÿπ‘–π‘ π‘π‘œπ‘ π‘‘π‘Ž π‘’π‘“π‘“π‘–π‘π‘–π‘Žπ‘™π‘’ π‘£π‘–π‘Ž π‘ π‘œπ‘π‘–π‘Žπ‘™ π‘‘π‘Ž π‘π‘Žπ‘Ÿπ‘‘π‘’ 𝑑𝑖 π‘žπ‘’π‘’π‘ π‘‘π‘Ž π΄π‘šπ‘šπ‘–π‘›π‘–π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’, 𝑒̀ π‘π‘’π‘Ÿπ‘£π‘’π‘›π‘’π‘‘π‘Ž π‘ π‘œπ‘™π‘œ π‘œπ‘”π‘”π‘– 𝑖𝑛 π‘žπ‘’π‘Žπ‘›π‘‘π‘œ 𝑖𝑙 π‘Ÿπ‘’π‘œπ‘™π‘œ π‘–π‘ π‘‘π‘–π‘‘π‘’π‘§π‘–π‘œπ‘›π‘Žπ‘™π‘’ π‘›π‘œπ‘› π‘π‘’π‘Ÿπ‘šπ‘’π‘‘π‘‘π‘’π‘£π‘Ž 𝑑𝑖 π‘’π‘›π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘Ÿπ‘’ 𝑛𝑒𝑙 π‘šπ‘’π‘Ÿπ‘–π‘‘π‘œ π‘‘π‘’π‘™π‘™π‘Ž π‘žπ‘’π‘’π‘ π‘‘π‘–π‘œπ‘›π‘’ π‘π‘’π‘π‘π‘™π‘–π‘π‘Žπ‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘’ 𝑒 π‘π‘Ÿπ‘–π‘šπ‘Ž π‘β„Žπ‘’ 𝑠𝑖 π‘“π‘œπ‘ π‘ π‘’ π‘π‘œπ‘›π‘π‘™π‘’π‘ π‘œ π‘™β€™π‘–π‘‘π‘’π‘Ÿ π‘›π‘œπ‘Ÿπ‘šπ‘Žπ‘‘π‘–π‘£π‘œ. π·β€™π‘Žπ‘™π‘‘π‘Ÿπ‘œ π‘π‘Žπ‘›π‘‘π‘œ, π‘Žπ‘π‘π‘–π‘Žπ‘šπ‘œ π‘π‘œπ‘‘π‘’π‘‘π‘œ π‘Žπ‘ π‘ π‘–π‘ π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘’ π‘Ž π‘£π‘’π‘Ÿπ‘– 𝑒 π‘π‘Ÿπ‘œπ‘π‘Ÿπ‘– π‘Žπ‘‘π‘‘π‘Žπ‘π‘β„Žπ‘– π‘£π‘–π‘Ž π‘ π‘œπ‘π‘–π‘Žπ‘™ π‘π‘œπ‘›π‘‘π‘Ÿπ‘œ π‘π‘œπ‘‘π‘’π‘ π‘‘π‘œ 𝐸𝑛𝑑𝑒 𝑒 𝑖𝑛 π‘π‘Žπ‘Ÿπ‘‘π‘–π‘π‘œπ‘™π‘Žπ‘Ÿ π‘šπ‘œπ‘‘π‘œ 𝑛𝑒𝑖 π‘π‘œπ‘›π‘“π‘Ÿπ‘œπ‘›π‘‘π‘– 𝑑𝑒𝑙 π‘†π‘–π‘›π‘‘π‘Žπ‘π‘œ, π‘‘π‘Ž π‘π‘Žπ‘Ÿπ‘‘π‘’ 𝑑𝑖 π‘π‘’π‘Ÿπ‘ π‘œπ‘›π‘’ 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖 π‘Žπ‘“π‘“π‘–π‘›π‘– π‘Žπ‘™π‘™π‘Ž π‘ƒπ‘Ÿπ‘œπ‘™π‘œπ‘π‘œ. π‘ π‘–π‘π‘œπ‘Ÿπ‘‘π‘–π‘Žπ‘šπ‘œ π‘β„Žπ‘’ π‘žπ‘’π‘’π‘™π‘™π‘’ π‘β„Žπ‘’ π‘žπ‘’π‘Žπ‘™π‘π‘’π‘›π‘œ π‘β„Žπ‘–π‘Žπ‘šπ‘Ž β€œπΆπ‘Žπ‘Ÿπ‘‘π‘’ π‘β„Žπ‘’ π‘π‘’π‘§π‘§π‘Žπ‘›π‘œβ€ π‘ π‘œπ‘›π‘œ π‘π‘œπ‘Ÿπ‘šπ‘’ 𝑒𝑑 π‘Žπ‘π‘π‘™π‘–π‘π‘Žπ‘Ÿπ‘™π‘’ 𝑒’ π‘ π‘–π‘›π‘œπ‘›π‘–π‘šπ‘œ 𝑑𝑖 π‘™π‘’π‘”π‘Žπ‘™π‘–π‘‘π‘Ž’ 𝑒 π‘™π‘Ž π‘™π‘’π‘”π‘Žπ‘™π‘–π‘‘π‘Ž’ π‘›π‘œπ‘› 𝑒’ π‘ π‘œπ‘™π‘œ π‘’π‘›π‘œ π‘†π‘™π‘œπ‘”π‘Žπ‘›. π‘†π‘–π‘Žπ‘šπ‘œ π‘Ÿπ‘Žπ‘šπ‘šπ‘Žπ‘Ÿπ‘–π‘π‘Žπ‘‘π‘– π‘β„Žπ‘’ π‘›π‘œπ‘›π‘œπ‘ π‘‘π‘Žπ‘›π‘‘π‘’ π‘™π‘Ž π‘‘π‘–π‘ π‘π‘œπ‘›π‘–π‘π‘–π‘™π‘–π‘‘π‘Ž’ 𝑑𝑖 𝑒𝑛 π‘’π‘‘π‘–π‘“π‘–π‘π‘–π‘œ π‘π‘’π‘π‘π‘™π‘–π‘π‘œ 𝑖 π‘π‘–π‘‘π‘‘π‘Žπ‘‘π‘–π‘›π‘– π‘›π‘œπ‘› π‘Žπ‘π‘π‘–π‘Žπ‘›π‘œ π‘π‘œπ‘‘π‘’π‘‘π‘œ π‘£π‘’π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘’ π‘’π‘ π‘–π‘π‘–π‘Ÿπ‘’ 𝑖 π‘”π‘Ÿπ‘’π‘π‘π‘– πΉπ‘œπ‘™π‘˜ π‘β„Žπ‘’ π‘Žπ‘π‘π‘–π‘Žπ‘šπ‘œ π‘œπ‘ π‘π‘–π‘‘π‘Žπ‘‘π‘œ, π‘“π‘Žπ‘‘π‘‘π‘Ž π‘’π‘π‘π‘’π‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ π‘π‘’π‘Ÿ π‘π‘œπ‘β„Žπ‘– π‘“π‘œπ‘Ÿπ‘‘π‘’π‘›π‘Žπ‘‘π‘–”. Buonfiglio lancia un appello anche ad abbassare i toni della polemica: “πΌπ‘›π‘£π‘–π‘‘π‘–π‘Žπ‘šπ‘œ π‘™π‘Ž π‘π‘–π‘‘π‘‘π‘Žπ‘‘π‘–π‘›π‘Žπ‘›π‘§π‘Ž π‘‘π‘’π‘‘π‘‘π‘Ž, 𝑠𝑖’ π‘Ž π‘π‘œπ‘›π‘“π‘Ÿπ‘œπ‘›π‘‘π‘Žπ‘Ÿπ‘ π‘–, π‘‘π‘–π‘Žπ‘™π‘œπ‘”π‘Žπ‘Ÿπ‘’, π‘‘π‘–π‘ π‘π‘’π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘’ 𝑒 π‘π‘’π‘Ÿπ‘β„Žπ‘’’ π‘›π‘œ π‘Žπ‘›π‘β„Žπ‘’ π‘Ž π‘“π‘Žπ‘Ÿπ‘’ π‘‘π‘’π‘™π‘™π‘Ž π‘ π‘Žπ‘›π‘Ž π‘ π‘Žπ‘‘π‘–π‘Ÿπ‘Ž, π‘šπ‘Ž π‘šπ‘Žπ‘›π‘‘π‘’π‘›π‘’π‘›π‘‘π‘œ 𝑖𝑙 π‘Ÿπ‘–π‘ π‘π‘’π‘‘π‘‘π‘œ π‘Ÿπ‘’π‘π‘–π‘π‘Ÿπ‘œπ‘π‘œ 𝑒 π‘ π‘œπ‘π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘‘π‘’π‘‘π‘‘π‘œ π‘Ž π‘›π‘œπ‘› π‘–π‘›π‘π‘œπ‘Ÿπ‘Ÿπ‘’π‘Ÿπ‘’ 𝑖𝑛 π‘“π‘Ÿπ‘Žπ‘ π‘– π‘œ π‘Žπ‘”π‘”π‘’π‘‘π‘‘π‘–π‘£π‘– π‘‘π‘–π‘“π‘“π‘Žπ‘šπ‘Žπ‘‘π‘œπ‘Ÿπ‘–π‘’, π‘π‘œπ‘šπ‘’ β€œπ‘‘π‘–π‘‘π‘‘π‘Žπ‘‘π‘’π‘Ÿπ‘Ž π‘œ π‘‘π‘–π‘Ÿπ‘Žπ‘›π‘›π‘–β€, π‘œπ‘π‘π‘’π‘Ÿπ‘’ β€π‘™π‘Žπ‘‘π‘Ÿπ‘– π‘‘π‘Ÿπ‘’π‘“π‘“π‘Žπ‘‘π‘œπ‘Ÿπ‘–β€ 𝑒𝑐𝑐. π‘„π‘’π‘’π‘ π‘‘π‘œ π‘π‘™π‘–π‘šπ‘Ž π‘ π‘‘π‘Ž π‘Žπ‘£π‘£π‘’π‘™π‘’π‘›π‘Žπ‘›π‘‘π‘œ 𝑖 π‘Ÿπ‘Žπ‘π‘π‘œπ‘Ÿπ‘‘π‘– π‘–π‘›π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘π‘’π‘Ÿπ‘ π‘œπ‘›π‘Žπ‘™π‘– 𝑒 π‘ π‘œπ‘π‘–π‘Žπ‘™π‘–, 𝑖 π‘žπ‘’π‘Žπ‘™π‘– β„Žπ‘Žπ‘›π‘›π‘œ π‘ π‘’π‘šπ‘π‘Ÿπ‘’ π‘Ÿπ‘Žπ‘π‘π‘Ÿπ‘’π‘ π‘’π‘›π‘‘π‘Žπ‘‘π‘œ π‘™π‘Ž π‘“π‘œπ‘Ÿπ‘§π‘Ž 𝑑𝑖 π‘žπ‘’π‘’π‘ π‘‘π‘Ž π‘π‘œπ‘šπ‘’π‘›π‘–π‘‘π‘Ž'”. Infine ai ragazzi della Proloco, ai giovani che in un documento avevano auspicato una soluzione e chiesto di poter dire la loro, il sindaco ha risposto cosΓ¬: “πΆπ‘Žπ‘Ÿπ‘– π‘Ÿπ‘Žπ‘”π‘Žπ‘§π‘§π‘–, π‘π‘Žπ‘Ÿπ‘’ π‘Ÿπ‘Žπ‘”π‘Žπ‘§π‘§π‘’ 𝑑𝑖 π‘žπ‘’π‘’π‘ π‘‘π‘Ž π‘ π‘π‘™π‘’π‘›π‘‘π‘–π‘‘π‘Ž π‘π‘œπ‘šπ‘’π‘›π‘–π‘‘π‘Ž’, 𝑖𝑙 π‘£π‘œπ‘ π‘‘π‘Ÿπ‘œ π‘–π‘šπ‘π‘’π‘”π‘›π‘œ 𝑒’ 𝑒𝑛 π‘’π‘ π‘’π‘šπ‘π‘–π‘œ π‘π‘’π‘Ÿ 𝑑𝑒𝑑𝑑𝑖. π‘‡π‘Žπ‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘›π‘œ π‘‘π‘Ž π‘ π‘’π‘šπ‘π‘Ÿπ‘’ β„Žπ‘Ž π‘£π‘–π‘ π‘‘π‘œ π‘π‘Ÿπ‘’π‘ π‘π‘’π‘Ÿπ‘’ π‘”π‘’π‘›π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘– 𝑑𝑖 π‘”π‘–π‘œπ‘£π‘Žπ‘›π‘– π‘£π‘Žπ‘™π‘–π‘‘π‘’, 𝑖𝑛 π‘”π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘œ 𝑑𝑖 π‘–π‘›π‘π‘–π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘’ π‘ π‘–π‘”π‘›π‘–π‘“π‘–π‘π‘Žπ‘‘π‘–π‘£π‘Žπ‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘’, π‘™π‘Žπ‘ π‘π‘–π‘Žπ‘›π‘‘π‘œ 𝑠𝑒𝑔𝑛𝑖 π‘–π‘šπ‘π‘œπ‘Ÿπ‘‘π‘Žπ‘›π‘‘π‘– 𝑛𝑒𝑙 π‘›π‘œπ‘ π‘‘π‘Ÿπ‘œ π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘Ÿπ‘–π‘‘π‘œπ‘Ÿπ‘–π‘œ. π΄π‘π‘π‘–π‘Žπ‘šπ‘œ π‘Žπ‘£π‘’π‘‘π‘œ 𝑖𝑙 π‘šπ‘œπ‘‘π‘œ 𝑑𝑖 π‘π‘œπ‘›π‘“π‘Ÿπ‘œπ‘›π‘‘π‘Žπ‘Ÿπ‘π‘–. π‘‰π‘’π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘£π‘– 𝑛𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖 π‘π‘œπ‘šπ‘’π‘›π‘Žπ‘™π‘– 𝑒’ π‘ π‘‘π‘Žπ‘‘π‘œ 𝑒𝑛 π‘’π‘›π‘œπ‘Ÿπ‘šπ‘’ π‘π‘–π‘Žπ‘π‘’π‘Ÿπ‘’, π‘Žπ‘›π‘π‘œπ‘Ÿ 𝑑𝑖 𝑝𝑖𝑒’, 𝑒’ π‘ π‘‘π‘Žπ‘‘π‘œ 𝑖𝑙 π‘π‘–π‘Žπ‘π‘’π‘Ÿπ‘’ 𝑑𝑖 π‘‘π‘Žπ‘Ÿπ‘’ π‘Ÿπ‘–π‘ π‘π‘œπ‘ π‘‘π‘Ž, 𝑖𝑛 π‘šπ‘Žπ‘›π‘–π‘’π‘Ÿπ‘Ž π‘’π‘ π‘Žπ‘’π‘ π‘‘π‘–π‘£π‘Ž, π‘Ž 𝑑𝑒𝑑𝑑𝑒 𝑙𝑒 π‘£π‘œπ‘ π‘‘π‘Ÿπ‘’ π‘‘π‘œπ‘šπ‘Žπ‘›π‘‘π‘’. 𝐼𝑛 π‘žπ‘’π‘’π‘™π‘™π‘Ž 𝑠𝑒𝑑𝑒 π‘Žπ‘π‘π‘–π‘Žπ‘šπ‘œ 𝑓𝑖𝑛 π‘‘π‘Ž π‘ π‘’π‘π‘–π‘‘π‘œ π‘π‘Žπ‘Ÿπ‘™π‘Žπ‘‘π‘œ 𝑑𝑒𝑖 π‘π‘Ÿπ‘œπ‘π‘™π‘’π‘šπ‘– 𝑑𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑖 π‘Ÿπ‘–π‘›π‘£π‘’π‘›π‘’π‘‘π‘– π‘Ž π‘ π‘’π‘”π‘’π‘–π‘‘π‘œ π‘‘π‘’π‘™π‘™π‘Ž π‘Ÿπ‘–π‘β„Žπ‘–π‘’π‘ π‘‘π‘Ž π‘“π‘Žπ‘‘π‘‘π‘Ž π‘‘π‘Žπ‘™π‘™π‘Ž π‘ π‘‘π‘’π‘ π‘ π‘Ž π‘ƒπ‘Ÿπ‘œπ‘™π‘œπ‘π‘œ 𝑒 π‘Žπ‘™π‘™π‘œ π‘ π‘‘π‘’π‘ π‘ π‘œ π‘šπ‘œπ‘‘π‘œ π‘Žπ‘π‘π‘–π‘Žπ‘šπ‘œ π‘šπ‘œπ‘ π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘œ 𝑙’π‘–π‘›π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘’π‘ π‘ π‘’ π‘Žπ‘‘ 𝑒𝑛 π‘‘π‘Žπ‘£π‘œπ‘™π‘œ 𝑑𝑖 π‘π‘œπ‘›π‘“π‘Ÿπ‘œπ‘›π‘‘π‘œ π‘π‘œπ‘› 𝑖 π‘£π‘’π‘Ÿπ‘‘π‘–π‘π‘–. 𝐼𝑙 π‘‘π‘’π‘‘π‘‘π‘œ 𝑠𝑖 𝑒’ π‘π‘œπ‘›π‘π‘™π‘’π‘ π‘œ π‘π‘œπ‘› 𝑒𝑛 π‘π‘’π‘™π‘™π‘–π‘ π‘ π‘–π‘šπ‘œ π‘π‘œπ‘ π‘‘ π‘ π‘’π‘™π‘™π‘Ž π‘π‘Žπ‘”π‘–π‘›π‘Ž πΉπ‘Žπ‘π‘’π‘π‘œπ‘œπ‘˜ π‘‘π‘’π‘™π‘™π‘Ž π‘ƒπ‘Ÿπ‘œπ‘™π‘œπ‘π‘œ 𝑖𝑙 15 π‘™π‘’π‘”π‘™π‘–π‘œ π‘ π‘π‘œπ‘Ÿπ‘ π‘œ. π‘ƒπ‘’π‘Ÿπ‘‘π‘Ÿπ‘œπ‘π‘π‘œ π‘žπ‘’π‘Žπ‘™π‘β„Žπ‘’ β€œπ‘Žπ‘‘π‘’π‘™π‘‘π‘œβ€ π‘›π‘œπ‘› π‘Žπ‘£π‘’π‘£π‘Ž 𝑖𝑙 π‘£π‘œπ‘ π‘‘π‘Ÿπ‘œ π‘ π‘‘π‘’π‘ π‘ π‘œ π‘’π‘›π‘‘π‘’π‘ π‘–π‘Žπ‘ π‘šπ‘œ 𝑛𝑒𝑙 π‘π‘’π‘Ÿπ‘π‘Žπ‘Ÿπ‘’ 𝑑𝑖 π‘Ÿπ‘–π‘ π‘œπ‘™π‘£π‘’π‘Ÿπ‘’ π‘™π‘Ž π‘π‘Ÿπ‘œπ‘π‘™π‘’π‘šπ‘Žπ‘‘π‘–π‘π‘Ž 𝑒𝑑 π‘Ž π‘žπ‘’π‘’π‘™ π‘‘π‘Žπ‘£π‘œπ‘™π‘œ π‘›π‘œπ‘› 𝑠𝑖 𝑒’ π‘šπ‘Žπ‘– π‘ π‘’π‘‘π‘’π‘‘π‘œ”.