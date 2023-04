Ariano Irpino, guasto idrico. Il sindaco chiude due scuole

Ariano Irpino – Ordinanza di chiusura del liceo classico e scientifico “Pietro Paolo Parzanese” e l’Istituto comprensivo “Don Milani”, plesso Pasteni per interruzione idrica.

Il blocco delle pompe di sollevamento in centro ad Ariano Irpino, comunicato per le vie brevi dall’Alto calore, ha costretto il primo cittadino Enrico Franza ad emettere in fretta e furia l’ordinanza a titolo cautelativo, al fine di evitare lo svolgimento delle attività in precarie condizioni igienico-sanitarie.

Intanto alcuni alunni dell’Istituto comprensivo “Don Milani” erano già entrati in classe e la situazione è stata un po’ caotica tra genitori costretti a tornare indietro a prendere figli ed altri che arrivano in quel momento a scuola.

L’interruzione oltre al grosso quartiere Pasteni interessa Corso Vittorio Emanuele e molte altre zone del centro cittadino.