Qualche disagio ad Atripalda per una serie di cantieri aperti lungo diverse arterie. Il Sindaco Paolo Spagnuolo chiede qualche giorno di pazienza ai cittadini.

Il tratto stradale via Appia – via Tufarole – via F.lli Troncone è interessato da oggi e fino al 29 aprile, da un intervento di regimentazione delle acque bianche e di scolo. Per questo motivo è stato istituito un divieto di sosta e di circolazione in vigore nei 4 giorni nei giorni dalle ore 8:30 fino alla fine dei lavori.

“A tal proposito – spiega Spagnuolo – in collaborazione con l’Air, sono stati studiati dei percorsi alternativi per i bus, in particolare prevedendo le fermate nei pressi della rotatoria del Centro Commerciale Appia. Contestualmente, ulteriori lavori interesseranno altri punti di via Appia, tuttavia senza la preclusione della circolazione veicolare”.

Inoltre un intervento di rifacimento del manto bituminoso interesserà via Fiume, via Gramsci e piazza Umberto I: istituito un divieto di sosta e circolazione in via Fiume e via Gramsci per oggi e domani dalle ore 20:00 fino alle 7:00; in piazza Umberto nel giorno del 28 aprile, dalle ore 20:00 fino alle 7:00.

“Dunque – aggiunge il primo cittadino – ancora pochi giorni di sacrificio per i cittadini, che saranno ripagati in termini di maggiore sicurezza e vivibilità delle arterie cittadine”.