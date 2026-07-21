“Umani” all’Abbazia del Goleto: Asl Avellino partner istituzionale del Festival dell’Inclusione e delle Differenze

Prenderà il via venerdì 24 luglio, nella suggestiva cornice dell’Abbazia del Goleto di Sant’Angelo dei Lombardi, l’edizione 2026 del Festival Umani, la rassegna dedicata ai temi dell’inclusione, della solidarietà e della partecipazione, che proseguirà fino al 1° agosto con un ricco calendario di appuntamenti culturali, sociali e di confronto.

Tra i partner istituzionali della manifestazione anche l’Asl Avellino, che ha scelto di aderire all’iniziativa riconoscendone il valore quale spazio di incontro e dialogo tra istituzioni, Terzo Settore, operatori, associazioni e cittadini, nella convinzione che la promozione della salute passi anche attraverso la cultura, la partecipazione e la costruzione di comunità sempre più inclusive.

«L’Asl Avellino aderisce con convinzione al Festival Umani che rappresenta un’importante occasione per promuovere la cultura dell’inclusione, della solidarietà e della partecipazione, dando voce, anche attraverso il linguaggio universale del teatro, alle numerose esperienze di integrazione e solidarietà che ogni giorno arricchiscono il nostro territorio di umanità», afferma il Direttore Generale dell’Asl Avellino, Maria Concetta Conte.

«La nostra missione, come azienda sanitaria, non si esaurisce nella cura della malattia, ma si realizza pienamente nella promozione della salute della persona. Una sfida complessa che possiamo affrontare solo facendo rete tra Istituzioni, e tutte le realtà del territorio, per costruire una comunità sempre più inclusiva, nella quale il contrasto alle fragilità e il sostegno alle vulnerabilità rappresentano strumenti fondamentali per garantire dignità, relazioni, diritti e benessere a ogni persona, senza lasciare indietro nessuno».

Il taglio del nastro del Festival è previsto venerdì 24 luglio alle ore 17.30. Tra i momenti più significativi della giornata inaugurale, la costituzione del Tavolo della Disabilità, promossa dal CSV Irpinia Sannio ETS e coordinata dal presidente Raffaele Amore e dalla direttrice Maria Cristina Aceto. All’apertura della manifestazione prenderanno parte, tra gli altri, il Prefetto di Avellino Rossana Riflesso, il Direttore Generale dell’Asl Avellino Maria Concetta Conte e la presidente della Città dell’Alta Irpinia, Rosanna Repole.

«L’adesione convinta di numerosi enti pubblici è stata una spinta a rendere l’iniziativa culturalmente valida, ma anche a vivere questi sei giorni come un laboratorio del sociale, con l’auspicio che si possa arrivare a un laboratorio stabile dell’ambito socio-sanitario e del Terzo Settore», sottolinea Rosanna Repole.

Il programma inaugurale proseguirà con l’apertura della mostra fotografica di Annibale Sepe, Aquerò – Viaggio a Lourdes con l’Unitalsi, l’aperitivo multietnico nell’ambito della Festa del Rifugiato e, alle ore 21.00, il concerto degli Effetti Collaterali, la band composta da medici ospedalieri guidata da Cesare Gridelli e Giovanni De Chiara, a testimonianza del dialogo tra cultura, arte, impegno civile e promozione della salute che anima il Festival Umani.