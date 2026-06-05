Aquilonia corre nel ricordo di Donato Tartaglia: torna il Memorial tra sport e territorio

Sabato 13 giugno 2026, Aquilonia ospiterà la seconda edizione del “Memorial Donato Tartaglia”, la gara podistica dedicata alla memoria dell’architetto Donato Tartaglia, figura di straordinario rilievo per l’Irpinia e per numerosi territori che ancora oggi custodiscono il segno della sua visione culturale, urbanistica e sociale.
L’iniziativa, già accreditata presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), nasce con una duplice finalità: sportiva e territoriale. Attraverso lo sport, infatti, il Memorial intende promuovere i valori della memoria, della comunità e della cooperazione tra territori che hanno beneficiato del contributo professionale e umano dell’architetto Tartaglia.
La gara podistica si svilupperà su un percorso cittadino di 9,9 chilometri interamente su asfalto, attraversando le principali strade di Aquilonia e del suo territorio. Un tracciato scorrevole e suggestivo che consentirà agli atleti di vivere il paese da protagonisti, offrendo al pubblico l’opportunità di seguire da vicino tutte le fasi della competizione in un clima di sport, partecipazione e festa.
La prima edizione, svolta nel 2025, ha registrato una partecipazione significativa con quasi 200 atleti provenienti da diverse regioni italiane, confermando il forte interesse attorno a una manifestazione che unisce sport, identità e valorizzazione del territorio.
L’edizione 2026, organizzata dal Comune di Aquilonia insieme al Comune gemellato di Cambiano (TO), con il sostegno della Città dell’Alta Irpinia, punta a consolidare ulteriormente questo percorso non solo sportivo, coinvolgendo enti, istituzioni e comunità legate all’opera e alla memoria di Donato Tartaglia.
In queste settimane di avvicinamento è stato registrato anche importante sostegno all’iniziativa di tutti quei Comuni ed Enti territoriali che nel tempo hanno condiviso il cammino umano e progettuale dell’architetto Donato Tartaglia, autore di importanti interventi di recupero storico e valorizzazione culturale in numerosi centri dell’Irpinia e non solo.
“Il Memorial Donato Tartaglia” vuole essere non soltanto una manifestazione sportiva, ma anche un’occasione di incontro tra territori accomunati da una stessa idea di sviluppo: quella di una comunità che cresce valorizzando la propria storia, il proprio patrimonio e la propria identità.
La giornata del 13 giugno 2026 sarà dunque un momento di sport, partecipazione e condivisione, nel segno di una figura che ha saputo guardare al futuro dell’Irpinia con una visione ampia, moderna e profondamente radicata nei luoghi.
Per scoprire il programma completo della manifestazione, il percorso ufficiale della gara e tutte le iniziative collaterali previste per il Memorial 2026, consulta il sito www.camelotsport.it nella sezione dedicata alla gara “2° Memorial Donato Tartaglia”.