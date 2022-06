Comunicato stampa:

“L’Alto Calore Servizi ha comunicato che, a causa di rottura della condotta adduttrice in agro di Melito Irpino, in data odierna lunedì 6 giugno, è sospesa l’erogazione idrica.

Sono in corso i lavori di riparazione, per i quali si prevede l’ultimazione nel tardo pomeriggio, pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nel pomeriggio/sera”.