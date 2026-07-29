Ha preso ufficialmente il via la XIV edizione dell’Ariano International Film Festival, che animerà Ariano Irpino fino al 2 agosto con proiezioni, incontri e grandi ospiti. La giornata inaugurale ha aperto il concorso: all’Auditorium Comunale «Lina Wertmüller», i documentari in gara «Quel cinemino di via Benzoni», «Le cicogne di Chernobyl», «Dear Silvestro», «Dal mio punto di vista» e «Padrone e sotto»; a Palazzo Uffici, invece, i primi lungometraggi internazionali, il turco «Ölü Köpekler Isirmaz» e l’azero «Taghiyev Oil». Un pubblico numeroso ha popolato le sale, seguendo le proiezioni, tutte a ingresso gratuito, e arricchendole con domande e curiosità.

Il concorso è stato protagonista anche della seconda giornata, martedì 28 luglio: la sezione AIFF Green ha presentato i documentari «Maledetti vegani» e «Tra la terra e il mare», mentre tra i lungometraggi della sezione World sono stati proiettati lo spagnolo-francese «La isla de los faisanes» e l’indiano «The lost path». Sul palco dell’Auditorium spazio anche agli incontri con gli autori delle opere fuori concorso «L’ascolto» di Raffaele Grasso, «Gli unicorni volano liberi» di Enza Lasalandra e «Oltre la scena» di Carmine Vitillo.

Mercoledì 29 luglio la giornata si apre all’Auditorium «Lina Wertmüller» con i sei cortometraggi in concorso della neonata sezione AIFF A.I., dedicata alle opere realizzate con l’Intelligenza Artificiale.

Dal pomeriggio i riflettori si accendono su Cinemaland, la scuola di cinema del Festival e il primo risultato concreto della sua missione: portare il cinema ad Ariano Irpino, una città che non dispone di una sala cinematografica. Dalle ore 17.00 grande attesa sul grande schermo per i cortometraggi che i ragazzi che frequentano la scuola hanno ideato, prodotto e realizzato in prima persona, dalla scrittura alle riprese fino al montaggio: «La vera forza» di Gianluigi Giordano, «La paura fa rumore» di Alex Mazzeo, «Offline» di Domenico Trancucci, «Ombre nella mente» di Samuel Santoro, «Il giorno in più» di Carlo Loffredo, «Prima che cada» di Ismaele Albanese, «La vera bellezza» di Grazia Fresiello e «Quando la musica ascolta», realizzato dall’Istituto Comprensivo Stanislao Mancini. Nel pomeriggio, in cartellone, anche la proiezione fuori concorso del film «Per Chi» di Alessandro Spallino.

In serata, dalle ore 20.00, spazio alle proiezioni e alla premiazione della sezione Made in Campania, dedicata ai cortometraggi realizzati in Campania. In concorso «Fortunata», «Fine vita mai», «Neve», «Nereide», «Camera con vista», «Il fotografo» e «L’alone»: il primo premio sarà annunciato sul palco dell’Auditorium «Lina Wertmüller», alla presenza del regista vincitore.