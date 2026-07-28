Raid lampo al Pit Stop Caffè, ladri portano via la cassa in pochi minuti

AVELLA- Un raid “lampo”. Cinque minuti per portare via la cassa del Pit Stop Caffè di Avella. Il raid scattato poco dopo le due della scorsa notte nel distributore sulla Nazionale delle Puglie. Le immagini della videosorveglianza attiva nell’ area riprende la vettura Audi, a quanto pare senza targhe con a bordo la “batteria” di malviventi che ha prima sfondato la vetrata di ingresso del locale e una volta introdottisi all’ interno, in meno di cinque minuti, saltando sul banco del bar hanno portato via e caricato in auto la cassa. I malviventi si sono dileguati con la vettura usata per il raid. Solo ieri il Pit Stop era finito per una bella notizia agli onori della cronaca, una vincita di 500mila euro. Si tratta del secondo raid scattato nell’arco di poche centinaia di metri di distanza nel territorio di Avella. La notte precedente, infatti, nell’area del poco distante Chilometro 58, c’è stato un maxi furto di gasolio. Ignoti hanno preso di mira un deposito di mezzi pesanti. Svuotati i serbatoi di otto camion per un bottino di circa 3.500 litri di gasolio. Su entrambi i raid indagano i Carabinieri.