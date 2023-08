Festa Unità San Martino: “ci confermiamo principale forza politica presente”

Nota Stampa da parte del Circolo PD “Martino Vellotti” di San Martino Valle Caudina a sintesi della due giorni di Festa dell’Unità.

«LA POLITICA PER IL TERRITORIO

Noi del Circolo PD “Martino Vellotti” di San Martino Valle Caudina desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno impreziosito, con la loro presenza, la due giorni della Festa dell’Unità del 26 e 27 agosto; in un periodo storico di grande difficoltà nei rapporti tra cittadini e partiti politici, la notevole partecipazione registrata all’Evento dimostra che la nostra presenza nella comunità sammartinese è forte e radicata, e che la politica, quando si interessa del territorio, riesce ancora ad attirare l’interesse dei cittadini.

I due dibattiti, il sabato sul MASTERPLAN della Valle Caudina – quindi argomento di assoluta importanza per la comunità caudina – e quello della domenica sull’AUTONOMIA DIFFERENZIATA – tema di grande attualità sul piano nazionale – hanno suscitato grande interesse sia per la rilevanza delle questioni trattate che per la qualità degli interventi dei relatori – che ringraziamo – Fulvio Bonavitacola, Maurizio Petracca, Clemente Mastella, Pasquale Pisano, Enzo Pacca, Umberto Del Basso De Caro, Rosetta D’Amelio, Gerardo Capodilupo, Enza Ambrosone, dei nostri dirigenti di Circolo Ivan Clemente, Francesco Sorrentino, Giovanbattista Teti, Carlo Somma e di tutti coloro che hanno parlato dal pubblico.

Il dibattito sul MASTERPLAN ha avuto soprattutto la funzione di individuare la direzione da seguire concretamente per il rilancio della Valle Caudina – a condizione che finalmente si realizzi la tanto auspicata unione dei comuni caudini – mentre il dibattito sull’AUTONOMIA DIFFERENZIATA è stato utile per motivare le ragioni dell’opposizione del nostro Partito al relativo disegno di legge.

Oltre ai dibattiti, crediamo di avere offerto ai partecipanti una serie di spettacoli di notevole interesse che hanno coinvolto, con visibile entusiasmo, tutte le fasce d’età.

Ribadiamo quindi la nostra grande soddisfazione per la riuscita della Festa come momento di discussione politica, ma anche di aggregazione, socializzazione e svago: l’obiettivo primario di avvicinare e coinvolgere la popolazione sammartinese è stato pienamente centrato.

Il Circolo PD di San Martino si dimostra, ancora una volta, al di là delle chiacchiere di strada o da tastiera, la principale forza politica presente e organizzata che lavora unitamente e concretamente per il territorio, e che conferma – con i fatti – il suo ruolo centrale e preminente nella politica della nostra comunità. E non ci fermeremo qui.

Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile l’organizzazione e la realizzazione dell’Evento e… GRAZIE SAN MARTINO!», conclude il comunicato.