Ariano, convegno “Aequum Tuticum, Crocevia del Sud”

Le associazioni Amici del Museo di Ariano Irpino, Circoli Culturali “Pasquale Ciccone” e “Arnannah”, con il patrocinio del Comune di Ariano Irpino, organizzano il convegno dal titolo “Aequum Tuticum, crocevia del Sud” che si svolgerà venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 17:30 presso Villa Kristall ad Ariano Irpino.
L’incontro si propone di approfondire, in una prospettiva scientifica, il ruolo strategico dell’antico sito di Aequum Tuticum quale snodo fondamentale della viabilità antica, evidenziando l’importanza storica e le prospettive di valorizzazione.
Il convegno si inserisce, altresì, in un percorso di ricerca e divulgazione volto a sollecitare le attività di recupero e di valorizzazione dell’attuale sito.