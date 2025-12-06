Rischia di non uscire di casa per il furto di un montascale: arriva il lieto fine a Mercogliano

MERCOGLIANO- “Un gesto che ridona speranza”. Lo hanno definito così i volontari della Misericordia del Partenio, che ancora una volta si sono resi protagonisti di un’azione di solidarietà grazie alla loro mobilitazione e al gesto di generosità di Ilaria Loffredo. Stavolta non c’era una emergenza naturale o un soccorso da affrontare. Ma restituire la possibilità ad una persona di poter uscire dalla sua abitazione, visto che qualcuno senza scrupoli aveva rubato il suo montascale, unico modo per evitare la barriera delle scale. Ma ecco il racconto sulla pagina della Misericordia del Partenio: “Appena la Misericordia ha saputo del furto avvenuto a Mercogliano di un montascale a cingoli – unico mezzo che permetteva a un nostro concittadino, residente nel centro storico, di poter uscire di casa e superare le scale – ci siamo subito attivati. In queste ore difficili, però, è accaduto qualcosa di straordinario: Ilaria Loffredo, appena venuta a conoscenza dell’accaduto, ha deciso senza esitazione di mettere a disposizione il montascale in suo possesso. Un gesto di grande umanità che restituisce serenità e un sorriso a chi ha subito questo grave torto. Grazie di cuore a Ilaria e a tutte le persone che, con la loro generosità e il loro spirito di comunità, dimostrano che la rete del bene esiste e sa essere più forte di tutto”.