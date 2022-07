Ariano, consiglieri e assessore M5S non seguono Maraia e Pallini

“Siamo stati eletti col Movimento 5 Stelle e restiamo fedeli ai nostri elettori”. Così il capogruppo dei pentastellati in Consiglio Comunale ad Ariano Irpino Giovambattista Capozzi che, insieme agli altri consiglieri Luca Orsogna, Toni La Braca e all’assessore Lucia Monaco, conferma il proprio impegno nel Movimento 5 Stelle e il sostegno a Giuseppe Conte.

“Il Movimento ad Ariano Irpino è protagonista di un laboratorio progressista che rappresenta un’assoluta novità nel panorama politico provinciale – scrivono in una nota i rappresentati pentastellati in Valle Ufita -. Occorre rafforzare a tutti i livelli questo progetto seguendo il modello che sullo scenario nazionale ha trovato la propria sintesi nel Governo Conte 2”.

Non è stato dello stesso avviso il deputato arianese Generoso Maraia, che insieme all’onorevole Maria Pallini, ha lasciato i 5 Stelle. “Ovviamente ringraziamo Maraia per quanto fatto finora – precisa Capozzi -, non condividiamo ma rispettiamo la sua scelta. Noi abbiamo scelto di dare una risposta ai nostri elettori, restando loro fedeli e non tradendo i regimi fondanti del Movimento 5 Stelle”.