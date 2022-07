Colpì la ex a martellate a corso Europa: esecutiva la condanna a 13 anni di reclusione per Gerardo Galluccio. I fatti il 18 settembre del 2018 quando il 57enne avellinese aggredì la 37enne Marzena Trznadel, sopravvissuta per miracolo.

Provvidenziale l’intervento dell’ex calciatore dell’Avellino Raffaele Biancolino che si precipitò fuori dal negozio che gestiva insieme alla moglie, riuscendo a togliere l’arma dalle mani dell’uomo.