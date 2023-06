Ariano: è il giorno della cattura del cinghiale della Villa

Sarà installato oggi nei pressi della Villa comunale di Ariano Irpino un primo “chiusino”, una gabbia per la cattura dei cinghiali.

Un esemplare è stato avvistato più volte tra l’ingresso dello stadio Renzulli e i giardini della Villa comunale.

Una delle ultime volte, ai principi di maggio, l’ungulato si è trattenuto un bel po’ tra i vialetti della villa, e le giostribe dei bambini, in particolare vicino ai cestini dei rifiuti in cerca di qualcosa da sgranocchiare, ed ha dato il tempo a diversi mattinieri della passeggiata o della corsetta in Villa, di immortalarlo con foto e video divenuti virali.

Ma il problema della prestanza di uno o più cinghiali nel centro della città era già stato posto all’attenzione dell’amministrazione oltre un anno fa e la questione è stata anche trattata in consiglio comunale. Dopo di che é stata attivata la procedura prevista dalla Regione Campania per il piano di controllo e gestione dei cinghiali, con ordinanza del Sindaco sulla scorta delle indicazioni dei funzionari di regione e Criuv.

Dunque si attendeva solo la disponibilità della”riserva naturale” in provincia di Salerno a cui affidare l’animale una volta catturato. L’area protetta ha avuto problemi di infezione da peste suina, ora risolti.

Il timore di molti é che il cinghiale avvistato più volte a spasso nella villa di Ariano e lungo viale Tigli, non sia sempre lo stesso, che vi sia più di un esemplare se non l’intera famigliola.

Intanto oggi prende il via l’attività di cattura a cura degli esperti e c’è curiosità nel seguire l’evoluzione della vicenda.