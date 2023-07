Furti a Villanova del Battista: tre tentativi di cui uno a segno

“AVVISO ALLA CITTADINANZA: Dopo quello di lunedì, anche ieri sera altri tre tentativi di furto, di cui uno andato a segno, in contrada Piani. Non si vuole creare allarmismo, ma è un semplice invito a prestare attenzione e prudenza ed a segnalare qualsiasi movimento sospetto”. Così sulla pagina Facebook del Comune di Villanova del Battista. Anche l’amministrazione comunale, evidentemente, è preoccupata per questa ondata di furti arrivata, da qualche giorno nel piccolo comune ufitano.

Dopo Grottaminarda, Ariano ed altri comuni tra la Baronia e la Valle Ufita ora la banda o le bande di ladri si sono spostate a Villanova, territorio confinante con Orneta, località arianese tra le più martoriate negli ultimi tempi sotto questo aspetto. Lunedì è stata presa di mira la villa di un noto imprenditore, i ladri sono entrati, hanno iniziato a mettere a soqquadro le stanze in cerca di denaro e preziosi ma il sistema di allarme non gli ha dato il tempo di completare “il lavoro”.

E ieri sera questi nuovi tre tentativi, uno dei quali nei pressi di un bar mentre gli avventori erano lì, tranquilli, a bere e chiacchierare, mentre in un’altra abitazione hanno agito con i proprietari in casa, hanno chiuso a chiave la stanza dove si trovavano per non farli uscire mentre loro perlustravano le altre stanze. Bottini spesso magri o nulli ma tanti danni alle abitazioni e soprattutto tanto spavento per i residenti.

Eppure i controlli non mancano, carabinieri e polizia sono sul territorio con il supporto anche del Reparto prevenzione crimine Campania, ieri ci sono stato posti di blocco lungo la Statale 90 delle Puglie ma è come cercare un ago nel pagliaio.