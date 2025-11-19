Aree interne, il Sottosegretario Frassinetti: lavoriamo per non chiudere le scuole

AVELLINO – “Stiamo lavorando per chiudere meno scuole possibili, soprattutto nelle aree interne, dove la deroga al numero di alunni e la legge sulla montagna consentono di evitare tagli”.

Il Sottosegretario alla Pubblica Istruzione e al Merito Paola Frassinetti, oggi impegnata in una serie di incontri istituzionali, chiusi con una visita al Convitto Nazionale Colletta e anche presso la sede di Fratelli d’Italia dove ha firmato la bandiera tricolore come altri esponenti di Governo avevano gia’ fatto nei giorni scorsi, ha ribadito che non c’e’ nessuna volonta’ del Governo di tagliare scuole, soprattutto nelle aree interne. “Non l’abbiamo mai fatto, anzi abbiamo ereditato dei governi precedenti questo capitolo del dimensionamento che stiamo interpretando, però cercando di chiudere meno scuole possibili. Abbiamo voluto una norma, la deroga al numero di alunni, perché poi alla fine se il numero di alunni è minore c’è più facilità per le scuole di di tenere aperte le sezioni, quindi noi nelle zone montane nelle zone dell’ entroterra abbiamo fatto questa deroga. Anche la legge sulla montagna che poi si può estendere anche ai territori interni può essere propedeutica a non far chiudere le scuole. Abbiamo anche diminuito il numero di reggenti, immettendo dei dirigenti scolastici che abbiano la funzionalità e il titolo, quindi meno reGgenti e più dirigenti di ruolo nei loro nel loro compiti”. In merito all’iniziativa della firma del Tricolore lanciata dalla presidente provinciale di Fratelli d’Italia Ines Fruncillo ha voluto sottolineare: ” Sono orgogliosa di aver firmato come altri miei colleghi questo tricolore per impegnarmi ad avere attenzione per questa terra perché l’Irpinia merita le attenzioni come Ministero dell’istruzione e del merito. Attenzione che ha gia’ avuto un contributo con l’erogazione di fondi per l’Agenda Sud per contrastare la dispersione scolastica.. L’obiettivo è stato in parte raggiunto, perché abbiamo già superato il target che l’Europa ci aveva dato, che era del 10 per cento. Un anno e mezzo fa eravamo al 9,4. Quindi comunque un bel risultato sulla dispersione. Io penso che anche nella visita che oggi ho fatto al Convitto ho riscontrato tanta competenza, tanta voglia dei ragazzi di impegnarsi non soltanto nella didattica, ma anche nell’educazione civica nell’esperienza che, insieme agli insegnanti, fanno parlando di legalità per diventare cittadini attivi. Quindi questa dell’educazione civica, anche una mia delega specifica, per cui sono molto contenta di averli trovati così appassionati a queste tematiche e credo che la scuola in questi territori debba aver bisogno di molta attenzione per l’inclusione e anche per le strutture scolastiche ed è per questo che c’è stato questo progetto Agenda Sud che vuole anche in un certo modo personalizzare la didattica per aiutare chi rimane indietro. La personalizzazione della didattica e l’orientamento continuo dati dal docente tutor e dal docente orientatore anche essi vanno nella direzione di frenare l’abbandono scolastico”. La scuola può dare un contributo anche contro lo spopolamento: ” Ho visitato per esempio adesso un laboratorio di informatica veramente di alto livello e credo che con strumenti come questi, con dei laboratori così attrezzati e d’avanguardia i ragazzi possono trovarsi a loro agio anche in questa terra, quindi io credo che attraverso anche la riforma degli istituti tecnico professionali della filiera 4 + 2 ci sia il modo di valorizzare i titoli di studio e di qualificarli per far sì che le imprese trovino dei ragazzi e delle ragazze con competenze a livello alto a livello europeo anche in Italia”. E sul voto e la campagna elettorale che si avvia alla chiusura ha aggiunto: “Con Edmondo Cirielli abbiamo fatto politica assieme fin da ragazzi, quindi conosco anche la sua capacità, la sua competenza, soprattutto la sua testardaggine. Quindi penso che fino all’ultimo minuto non si possono fare pronostici e penso che lui farà comunque una bella corsa, come è abituato a fare in tutte le occasioni”.