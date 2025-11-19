Ariano, domani l’incontro con Francesco Boccia insieme a Cervinaro e Gengaro

Si terrà domani alle 14:30 ad Ariano Irpino, presso Incontro Ricevimenti, un appuntamento particolarmente significativo per la comunità irpina. Il presidente dei senatori del Partito Democratico, Francesco Boccia, sarà sul Tricolle per incontrare i candidati del PD alle Regionali 2025, Laura Cervinaro e Antonio Gengaro.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di confronto politico, condivisione di idee e definizione della visione programmatica per il futuro dell’Irpinia. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali dell’ex senatore Enzo De Luca e dell’on. Rosetta D’Amelio, delegata alle pari opportunità della Regione Campania.