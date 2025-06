Anastasio Maglio, volontario presso la mensa dei poveri “Antonio Forte” di Avellino, ha conseguito il diploma di esperto in cucina presso l’Istituto Alberghiero “Manlio Rossi Doria” di Avellino, a 41 anni di distanza dal suo primo titolo di studio.

Nel luglio del 1984, Maglio si era diplomato come ragioniere. Oggi, dopo quattro decenni, ha deciso di rimettersi in gioco iscrivendosi al corso serale per approfondire le sue competenze culinarie e garantire alle persone meno fortunate pasti più sani ed equilibrati.

“Mio sono rimesso in gioco per garantire alle persone meno fortunate di noi una dieta più sana ed equilibrata” ha detto il neo chef solidale.