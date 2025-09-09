Venticano, ritorno tra i banchi: giovedì l’inaugurazione del nuovo anno scolastico

Tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo anno scolastico dell’Istituto Comprensivo di Montemiletto, che si svolgerà giovedì 11 settembre 2025.
L’appuntamento è fissato per le ore 08:15 presso il piazzale della Scuola Secondaria di Venticano, dove si terrà un momento di accoglienza per gli studenti e i tradizionali saluti istituzionali.
Con lo slogan scelto per l’occasione – “Un nuovo inizio, un nuovo futuro!” – la scuola intende lanciare un messaggio positivo, volto a sottolineare l’importanza della ripartenza, della crescita e della costruzione del futuro attraverso l’istruzione.