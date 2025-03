ArcelorMittal, seduta straordinaria di Consiglio Provinciale a Luogosano

È in programma mercoledì prossimo – 19 marzo – la seduta straordinaria di Consiglio Provinciale per discutere della vertenza ArcelorMittal. La riunione, che avrà inizio alle 9.30, si terrà davanti ai cancelli dello stabilimento con sede nell’area industriale di San Mango sul Calore. Sono stati invitati gli amministratori della zona e le organizzazioni sindacali.

“È nostra intenzione come Consiglio Provinciale arrivare alla definizione di un documento da inviare a Governo e Regione per attivare ogni iniziativa utile a evitare la chiusura dello stabilimento – dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane -. Come Consiglio Provinciale continueremo a essere al fianco dei lavoratori”.