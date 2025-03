A bordo del primo bus full-electric in servizio ad Avellino

Questo pomeriggio IrpiniaNews ha partecipato al primo giro del bus full-electric che è entrato in servizio ad Avellino. A bordo di uno dei cinque autobus Iveco E-Way da 12 metri, erano presenti l’amministratore unico di Air Campania Anthony Acconcia e il presidente della Commissione regionale Trasporti Luca Cascone. Il primo giro, simbolico, è stato effettuato dal deposito di Torrette di Mercogliano fino all’autostazione di via Fariello.

Da oggi, i cinque autobus sono operativi in città. I veicoli sono equipaggiati con motori Siemens da 160 kW e una coppia massima di 2500 Nm, oltre a batterie NMC Zen 42 da 420 kWh, suddivise in 10 pacchi. Il sistema di ricarica CCS Combo 2 frontale garantisce praticità ed efficienza. Ogni autobus può ospitare 28 passeggeri seduti, 3 sollevabili, 45 in piedi e dispone di 2 posti dedicati a persone con mobilità ridotta. Si stima che grazie ai bus elettrici sarà possibile ridurre le emissioni di CO2 di circa 50 tonnellate all’anno nel circuito urbano, garantendo al contempo maggiore sicurezza, comfort e accessibilità.

I veicoli vengono ricaricati presso il deposito di Torrette di Mercogliano, recentemente rinnovato grazie a un investimento di quasi 1,5 milioni di euro, finanziato con fondi PSC della Regione Campania. L’impianto, il primo in Campania dedicato ai bus elettrici, è dotato di una cabina con una potenza di 500 kW e una colonnina da 160 kWh complessivi, in grado di ricaricare 2 autobus dal 20% al 100% in sole cinque ore.

Una nuova colonnina verrà installata anche a Pianodardine, come ha sottolineato il manager di Air, Acconcia, che ha aggiunto: “Tra un paio di mesi saranno attivate anche le 210 paline digitali installate nel capoluogo per un’informazione dinamica. Ci sarà anche un’app dedicata per un’informazione in tempo reale per gli utenti.”

“Continua il piano di rimodernamento di Air Campania – ha concluso Cascone. – In tutto, siamo arrivati a 1.500 nuovi autobus, oggi anche quelli completamente green. Circoleranno prevalentemente nei tessuti urbani e suburbani.”