In città i nuovi bus elettrici. E la metro leggera? Riparte a settembre

Air avvia il servizio dei bus elettrici ad Avellino, ma la vera rivoluzione elettrica in città dovrà ancora attendere, probabilmente fino a settembre. Nel primo pomeriggio, il manager Anthony Acconcia e il presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone hanno dato il via alla prima corsa full-electric. L’occasione è stata anche utile per fare il punto sulla metro leggera e sulla stazione ferroviaria. Per quest’ultimo tema, ci sono spiragli per la riattivazione della linea ferroviaria in direzione Salerno. Per Benevento, invece, bisognerà ancora aspettare a causa dell’aumento dei costi degli interventi.

“Inutile nascondere le difficoltà ad Avellino legate all’elettrificazione della linea ferroviaria”, ammette Cascone. “I lavori stanno durando troppo, ma Rfi ha comunicato che subito dopo l’estate dovremmo finalmente riprendere il servizio. In futuro avremo un collegamento diretto dalla stazione di Avellino con l’aeroporto di Salerno: un risultato significativo che contribuirà a incrementare l’utilizzo dei mezzi su ferro nel capoluogo irpino.”

Per quanto riguarda la riattivazione della metro leggera in città, è recente la notizia di un incontro tra la sindaca Nargi, Cascone e Acconcia. “Riprenderemo le attività a ridosso della riapertura delle scuole”, sottolinea il presidente della Commissione Trasporti. Il manager di Air aggiunge: “Da mercoledì inizieremo a lavorare su un nuovo piano di esercizio, concordato con la sindaca, che prevede, a partire da settembre, una migliore integrazione tra il nostro programma e quello della metro leggera.”