Referendum, domenica 1 marzo gazebo informativo dei Giovani Garantisti per il Sì ad Avellino

AVELLINO- Il Comitato Giovani Garantisti per il Sì – Avellino promuove per domenica 1 marzo, a partire dalle ore 11:00, un gazebo informativo in Corso Vittorio Emanuele II, nei pressi della Villa Comunale, per incontrare i cittadini e approfondire i contenuti del referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo.L’iniziativa intende favorire un dialogo diretto e trasparente sui quesiti referendari, illustrando le ragioni del Sì e mettendo a disposizione materiali informativi utili a comprendere nel merito le proposte di riforma. Un momento aperto e costruttivo, rivolto a tutta la cittadinanza, per sottolineare la necessità di un approfondimento serio e di una scelta consapevole alle urne.

La giustizia è un tema che riguarda ogni cittadino: per questo riteniamo fondamentale creare occasioni di informazione e dibattito pubblico, soprattutto su questioni che incidono in modo significativo sull’equilibrio del nostro sistema democratico.

Informarsi e partecipare rappresenta il primo passo per esercitare pienamente il proprio diritto di voto