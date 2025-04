Aprile di ghiaccio: la “dama bianca” fa capolino sulle vette del Partenio

Aprile si prospetta un mese di brusche e rapide variazioni meteorologiche, con ondate di freddo in discesa direttamente dal Polo Nord. Il timore di una situazione di questo tipo sono gli eventi meteo estremi, sempre più frequenti anche in Italia, come violenti temporali (anche con grandine), tornado o nubifragi.

Anche per le feste Pasquali, il rischio sono perturbazioni foriere di piogge e temporali, con neve sulle montagne. La classica instabilità primaverile, poi, dovrebbe far sì che questi fenomeni durino al massimo poche ore, per poi lasciare posto a giornate per lo più soleggiate.

In Irpinia, le temperature sono in netto calo. Sul Monte Partenio si aggirano intorno ai 0°C, a Montevergine e sul Piano Verteglia all’1°C, mentre Trevico e Laceno si attestano sui 2°C.

Sulle vette del Partenio, stanotte neve e venti burrascosi dai quadranti settentrionali. I fiocchi – come riporta l’Osservatorio di Montevergine – si sono spinti anche a quote meno elevate, ma, come è spesso accaduto negli ultimi tempi, la “dama bianca” non ha lasciato tracce significative al suolo.

Oggi, su tutto il territorio, si prevede una giornata prevalentemente piovosa.