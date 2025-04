Parte la seconda edizione dell’Hackaton al Convitto di Avellino

Il Convitto Nazionale di Avellino, in qualità di HUB territoriale, sarà protagonista della Seconda edizione del Progetto “Stare bene nel reale… Stare bene nel virtuale”, un’importante iniziativa che si terrà nei giorni 2-3-4 aprile, con il supporto dell’Équipe Formativa Territoriale Campania.

L’evento, accolto favorevolmente dal Rettore Dirigente Scolastico, Prof. Attilio Lieto, e coordinato dalla Prof.ssa Maria Antonia Vesce, sarà organizzato in modalità Hackathon, e vedrà il coinvolgimento di studenti provenienti dalle Scuole di ogni ordine e grado, dell’Ambito Territoriale di Avellino, che hanno aderito per affrontare, insieme con gli alunni del Convitto, la tematica del benessere digitale e reale.

Si svolgerà in collaborazione con l’EFT Campania: in collegamento la dott.ssa Enza Amoruso, in presenza i dottori Antonio Artiaco e Luca Nocera, le Dott.sse Maria di Benedetto, Tiziana Manzo, Immacolata Troiano e Maria Antonia Vesce). Ospiti speciali saranno la dott.ssa Fiorella Pagliuca, Responsabile dell’Ambito territoriale di Avellino, la dott.ssa Paola Guillaro, Direzione Regionale U.S.R. Campania a riposo (coordinamento EFT), la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Filomena Colella, che sarà anche relatrice della giornata di apertura.

L’Hackathon rappresenterà un laboratorio attivo di apprendimento e di innovazione didattica, in cui la formazione teorica si coniugherà con l’interazione diretta tra studenti, mentor ed esperti. Per i docenti accompagnatori l’evento offrirà momenti di formazione e confronto, con seminari tematici sulle strategie di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, con sessioni pratiche per l’applicazione di metodologie innovative, nella gestione delle dinamiche di gruppo. Il coinvolgimento attivo dei docenti partecipanti favorirà, sicuramente, la sperimentazione, la co-progettazione e l’apprendimento attivo; gli studenti parteciperanno a un percorso strutturato in tre fasi, in tre giorni diversi, in cui passeranno da un brainstorming iniziale sul tema alla formazione di gruppi di lavoro, allo sviluppo di idee progettuali con il supporto dei mentor suddetti dell’EFT Campania e di strumenti digitali, per giungere alla presentazione dei progetti davanti a una giuria di esperti, docenti e rappresentanti del territorio, che sceglierà il prodotto vincente.