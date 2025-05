Comune di Mirabella Eclano, l’opposizione denuncia mancata convocazione del Consiglio comunale

I consiglieri comunali di opposizione del Comune di Mirabella Eclano hanno inviato in data odierna una formale richiesta di convocazione urgente del Consiglio comunale al Presidente del Consiglio del Comune di Mirabella Eclano, e contestualmente una segnalazione alla Corte dei conti e alla Prefettura di Avellino, denunciando la mancata convocazione del Consiglio comunale per l’approvazione del rendiconto 2024.

“A oggi, la Giunta ha approvato lo schema di bilancio consuntivo e risulta depositata anche la relazione dell’Organo di Revisione, ma il Consiglio comunale non è stato ancora convocato, andando oltre i termini previsti dalla legge – dichiara Rinascita Eclanese – Nel rendiconto è certificato un disavanzo superiore a 6 milioni di euro, che impone l’avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Tuttavia, l’Amministrazione continua a sostenere spese anche non obbligatorie, operando di fatto come se nulla fosse. Temiamo che il ritardo nella convocazione non sia casuale, ma strumentale a guadagnare tempo per

continuare una gestione priva di controllo consiliare, evitando il confronto pubblico su numeri e responsabilità. Per questo motivo abbiamo chiesto alle autorità competenti di intervenire tempestivamente, affinché sia convocato il Consiglio, come previsto dal TUEL, e sia interrotto ogni comportamento che possa aggravare ulteriormente la situazione economico-finanziaria dell’Ente. Il bilancio va discusso pubblicamente. Il disavanzo non può essere gestito in silenzio”.