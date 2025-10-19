Regionali, continuano anche oggi i gazebo di Campania Popolare ad Avellino

Proseguono gli appuntamenti con i gazebo di Campania Popolare ad Avellino, allestiti lungo corso Vittorio Emanuele II, all’altezza di piazzetta Agnes.

Ieri, sabato 18 ottobre, alle ore 18, è intervenuto Paolo Ferrero, membro della Direzione nazionale di Rifondazione Comunista, già deputato e ministro, insieme alle candidate e ai candidati territoriali del movimento.

Oggi, domenica 19 ottobre, sempre dalle 18:00, saranno invece presenti le candidate e i candidati territoriali Arturo Bonito, Michela Arricale, Roberto Vecchione e Maura Iannaccone, che incontreranno i cittadini per discutere dei temi centrali della campagna e presentare le proposte del gruppo politico.

Nel comunicato diffuso dagli organizzatori si legge: “Durante entrambe le giornate è possibile partecipare alla raccolta firme per sostenere la costruzione di una vera alternativa popolare, fuori dagli schemi ormai logori di centrodestra e centrosinistra, rivendicando un nuovo protagonismo per chi non si rassegna e vuole una Campania più giusta, più solidale, davvero inclusiva. Partecipare significa costruire insieme il cambiamento reale, con la forza delle idee e la volontà di restituire dignità e diritti a tutte e tutti. Costruiamo l’alternativa, partendo dal basso, nelle piazze e tra la gente.”