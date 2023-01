Ape car a fuoco a Serino, indagini in corso. Ennesimo incendio sospetto in provincia di Avellino. E’ successo verso le 2 e 30 della notte appena trascorsa. A Serino, per la precisione nella frazione San Biagio, in via Strada. L’Ape car era parcheggiata ed è stato avvolto dalle fiamme per cause che, in questo momento, sono ancora sconosciute.

Sul posto, allertati, sono arrivati i vigili del fuoco di Avellino. I caschi rossi hanno dovuto lavorare non poco per domare l’incendio e per mettere in sicurezza l’area. L’edificio limitrofo ha subito dei danni alla facciata, ancora da quantificare.

Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Serino. I militari hanno raccolto e stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per venire a capo della vicenda.