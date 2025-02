Atripalda Sostenibile: un incontro per discutere il futuro della città

Legambiente Avellino invita tutti i cittadini a partecipare all’assemblea pubblica

“Atripalda Sostenibile” che si terrà venerdì 19 febbraio 2025 alle 19 presso il

circolo ARCI Fortapasc di Via Melfi 12.

L’incontro sarà un’occasione fondamentale per discutere ed esporre alla cittadinanza le osservazioni avanzate da Legambiente sul nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) proposto e per proporre soluzioni concrete per uno sviluppo più sostenibile e rispettoso dell’ambiente della città di Atripalda.

L’assemblea vedrà la partecipazione di esperti del settore, tra cui:

● Antonio Di Gisi, Presidente di Legambiente Avellino

● Anna Savarese, responsabile dell’Ufficio Scientifico di Legambiente Campania

Dopo gli interventi seguirà un dibattito aperto durante il quale i cittadini e le cittadine avranno l’opportunità di esprimere le proprie idee, proporre soluzioni e confrontarsi su come costruire un futuro migliore per Atripalda, con uno sviluppo che tenga conto dell’ambiente e della qualità della vita.

Legambiente Avellino invita tutti a partecipare attivamente «perché il futuro di Atripalda dipende anche dalla nostra partecipazione, dal confronto e dai nostri suggerimenti».