“Generazioni a Confronto”: insegnanti e genitori battono gli alunni 6-2

Al campo sportivo “Massimo Romano” di Grottaminarda una bellissima domenica all’insegna del divertimento, del sano agonismo tra due generazioni, di condivisione di un’attività tra adulti e ragazzi, tra professori ed alunni, al di fuori dell’ambiente scolastico.

Gli insegnanti supportati da alcuni genitori hanno avuto la meglio sugli alunni delle classi terze della secondaria di primo grado, con un punteggio di 6 a 2, dimostrando una notevole abilità sul campo. Nonostante la differenza di età, gli insegnanti hanno mostrato una grande passione e spirito sportivo, rendendo la partita divertente e impegnativa per entrambe le squadre.

L’amichevole di calcio “Generazioni a Confronto” organizzata dall’Istituto Omnicomprensivo “San Tommaso d’Aquino” e dalla Asd Over 40 con il patrocinato dal Comune di Grottaminarda, ha avuto lo scopo proprio di promuovere lo spirito sportivo e la collaborazione tra gli alunni e gli insegnanti.

«La giornata è stata un successo, con entrambe le squadre che hanno dimostrato grande entusiasmo e sportività – afferma l’Assessore allo Sport, Michele Spinapolice – Gli alunni hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con i loro insegnanti in un contesto diverso da quello scolastico, e gli insegnanti hanno mostrato che l’età non è un limite per praticare lo sport con passione.

“Generazioni a Confronto” è stata un’esperienza positiva e divertente per tutti i partecipanti, e ci si augura che possa diventare una tradizione annuale. Ringrazio tutti per la collaborazione e per la partecipazione all’evento: il personale scolastico, i genitori, gli alunni, tutti hanno reso possibile questa bellissima iniziativa e naturalmente gli Over 40 che hanno anche contribuito alla vittoria degli insegnanti».