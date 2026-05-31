Antincendio boschivo, conclusa la giornata di formazione presso i Vigili del Fucoo

CONCLUSA LA GIORNATA FORMATIVA PER I VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO DELLA REGIONE CAMPANIA PRESSO I VIGILI DEL FUOCO DI AVELLINO.

Si è conclusa oggi, Domenica 31 maggio, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, la giornata formativa in presenza prevista nell’ambito della seconda edizione 2026 del Corso Base Antincendio Boschivo (AIB) rivolto ai volontari impegnati nelle attività di pattugliamento, avvistamento e supporto alla popolazione in caso di incendi boschivi e di interfaccia.

L’iniziativa rientra nel più ampio programma regionale di preparazione e qualificazione del volontariato di Protezione Civile, finalizzato a rafforzare le competenze operative degli operatori chiamati a svolgere un ruolo sempre più importante nella prevenzione e nel contrasto degli incendi che interessano il patrimonio boschivo e le aree a rischio.

Nel corso della giornata sono stati affrontati temi fondamentali per l’attività sul territorio, tra cui l’orientamento e la lettura delle mappe topografiche, le comunicazioni con le sale operative, l’utilizzo degli strumenti radio, gli aspetti legati alla sicurezza degli operatori, l’impiego dei dispositivi di protezione individuale, la guida in sicurezza dei mezzi e la gestione delle emergenze. Le attività si sono concluse con momenti di confronto operativo e con la verifica finale dell’apprendimento.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino conferma così il proprio impegno nel percorso di formazione e crescita della cultura della sicurezza, consolidando una collaborazione che negli anni ha contribuito alla preparazione di numerosi volontari impegnati nelle campagne antincendio boschivo della Campania.

In un contesto caratterizzato da cambiamenti climatici e da una crescente esposizione del territorio al rischio incendi, la formazione rappresenta uno strumento essenziale per garantire un sistema di prevenzione sempre più efficace e una risposta tempestiva e coordinata alle emergenze.

L’attività odierna testimonia ancora una volta l’importanza della sinergia tra le istituzioni e il volontariato organizzato, elemento determinante per la tutela dell’ambiente, del patrimonio naturale e della sicurezza delle comunità locali.