Festa della Repubblica, a Monteforte una sfilata con il Tricolore di 25 metri

Una mega bandiera tricolore, lunga ben 25 metri, sarà sorretta e condotta in sfilata da una rappresentanza di studenti dell’Istituto “Aurigemma” e dai cittadini. Sarà una giornata colorata e speciale quella che Monteforte Irpino, su idea dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Siricio, si appresta a vivere in occasione della Festa della Repubblica di martedì 2 giugno.

L’80mo anniversario della Repubblica e del suffragio universale femminile sarà celebrato nel migliore dei modi a partire dalle 12.00. Previste l’esposizione del Tricolore e una mostra celebrativa dedicata agli 80 anni della Repubblica e del suffragio universale femminile.

Sarà poi la volta dell’inno nazionale, eseguito dalla Corale Polifonica di Monteforte Irpino. In serata, illuminazione tricolore della facciata del Comune e del Castello di San Martino.

«Sarà una giornata di comunità e orgoglio nazionale per ricordare insieme le radici della nostra democrazia», afferma il primo cittadino, il quale porterà i suoi saluti alla comunità insieme all’assessore Elisabetta Iannaccone e al Magistrato Alessandro Caronia.