Lega Avellino, Barone nomina Maria Sabina Galasso nuova Commissaria cittadina

Il Commissario provinciale della Lega, Luigi Barone, d’intesa con il Coordinatore regionale della Lega in Campania, Gianpiero Zinzi, ha nominato Maria Sabina Galasso nuovo Commissario cittadino della Lega Avellino.

La decisione è maturata alla luce degli importanti risultati elettorali conseguiti dalla dottoressa Galasso, alla quale viene affidato il compito di riorganizzare e rilanciare l’attività del partito nel capoluogo irpino, rafforzandone la presenza politica e il radicamento sul territorio. «Siamo convinti che Maria Sabina Galasso saprà guidare questa nuova fase con entusiasmo, competenza e capacità di coinvolgimento, contribuendo alla crescita della Lega nella città di Avellino e alla costruzione di una proposta politica sempre più vicina ai cittadini», dichiara Luigi Barone.

Il Commissario provinciale ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento alla dottoressa Maria Elena Iaverone per il lavoro svolto in questi anni alla guida della struttura cittadina del partito. Barone ha sottolineato come il contributo politico e amministrativo di Iaverone rappresenti una risorsa preziosa e strategica per la Lega provinciale. In ragione della significativa esperienza maturata nell’attività amministrativa presso il Comune di Avellino e del percorso politico sviluppato negli anni, Maria Elena Iaverone sarà chiamata a svolgere un ruolo di primo piano all’interno del Direttivo provinciale della Lega.

La sua competenza, la conoscenza delle dinamiche amministrative e la capacità di interpretare le esigenze del territorio costituiscono un patrimonio fondamentale per il rafforzamento e la crescita del partito in tutta la provincia. «L’esperienza e il radicamento politico di Maria Elena Iaverone saranno determinanti per accompagnare il percorso di consolidamento della Lega in Irpinia. Il suo contributo continuerà ad essere essenziale nella definizione delle strategie e delle iniziative del partito a livello provinciale», ha evidenziato Barone.

Nelle prossime settimane la Lega promuoverà una Conferenza cittadina aperta a iscritti, amministratori, militanti e simpatizzanti, con l’obiettivo di avviare una nuova fase di confronto, partecipazione e rilancio dell’azione politica nel capoluogo.