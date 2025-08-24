“Antifascisti Immaginari”: Antonio Padellaro presenta il suo nuovo libro a Cervinara

Mercoledì 27 agosto, alle ore 18:00, il Green Park di Cervinara ospiterà un incontro imperdibile per chi ha a cuore la memoria, la giustizia storica e il senso critico nel presente: arriva Antonio Padellaro, editorialista de Il Fatto Quotidiano, per presentare il suo nuovo libro “Antifascisti Immaginari” (prefazione di Marco Travaglio).

A moderare l’incontro sarà Tommaso Bello. Il libro è “ferita e specchio”: un’opera che interroga le coscienze e smaschera le ipocrisie.

“A Opulentia crediamo che i margini siano il luogo da cui scaturisce la verità” – dicono gli organizzatori – “e questo incontro ne sarà la prova”.

Ingresso gratuito.