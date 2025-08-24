Grave incidente a Morra De Sanctis: camion fuori strada, due feriti

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi a Morra De Sanctis nei pressi dello stabilimento dell’Ema, dove un camion, per cause ancora in fase di accertamento, è finito fuori strada. Due persone rimaste ferite nell’impatto.
Sul posto i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, i quali hanno dovuto affiancare i soccorritori nelle operazioni di estrazione dei feriti dalle lamiere del mezzo.
Nel frattempo, dalla centrale operativa dell’ospedale “Moscati” di Avellino, è stato inviato un elicottero di soccorso per garantire le prime cure e accelerare il trasferimento in ospedale.