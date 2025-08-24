Giardino pubblico distrutto, il sindaco: telecamere hanno ripreso tutto, pagheranno i genitori

Il sindaco di Salza Irpina annuncia che denuncerà la vandalizzazione del giardino pubblico e avverte gli autori: avvisate i vostri genitori:

“Questo è quello che resta del nostro GIARDINO DEGLI AROMI E DEGLI ODORI. I soliti teppistelli da strapazzo hanno pensato bene di vandalizzare l’ennesimo luogo pubblico. Questa volta però sono stati incauti non si sono resi conto che la telecamera dí sorveglianza effettua riprese a 180 gradi. Mercoledì farò fare acquisizione delle immagini e denuncerò i responsabili per danni al patrimonio pubblico e avvierò le procedure per imputare il danno ai propri genitori. Approfittate, con lo stesso coraggio che avete avuto per distruggere, per dirlo ai vostri genitori tanto lo sapranno comunque mercoledì ma allora sarà troppo tardi. Per eventuali azioni di pentimento sarò presente in comune Martedì. Buon fine settimana a tutti” – afferma il sindaco di Salza Irpina.