Nusco, studenti a confronto nella Giornata della Memoria

NUSCO- In occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria 2025 gli alunni della Scuola secondaria di Primo Grado di Nusco e di Bagnoli Irpino, in giorno 27 alle ore 10:40 presso l’auditorium della scuola primaria dell’I.C. “J.F. Kennedy” , in collaborazione con il dott. Marino Giovanni (Presidente Officina Culturale “ La casa di Giuseppe Casciaro” -Nusco) hanno organizzato un incontro sul libro “Ebrei italiani o e stranieri internati in provincia di Avellino 1940-1945″ che raccoglie un “ compito di realtà” portato a termine nel 2024 dagli studenti dell’Istituto Comprensivo “ Vittorio Criscuoli “, all’insegna di un impegno costante

per la Pace nel Mondo contro ogni guerra (male assoluto).Scriveva Primo Levi,nel libro “I sommersi e i salvati “ : “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è

accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre.